Le Tesla Model Y Juniper va arriver en avance, une première pour la marque ?

Tesla est souvent critiquée pour les retards de ses projets, qu’il s’agisse de nouveaux véhicules ou de modèles revisités. Pourtant, le Model Y Juniper pourrait bien changer la donne. Prévu initialement pour mars 2025, ce SUV revisité pourrait arriver sur le marché bien plus tôt.

Depuis plusieurs années, Tesla a multiplié les annonces de projets qui tardent à se concrétiser. La Model 2, souvent évoquée comme une voiture électrique abordable, a été remplacée par des concepts comme le CyberCab, un taxi autonome dont le développement est toujours en cours. La Tesla Roadster, quant à elle, reste encore un rêve, son lancement étant sans cesse repoussé. Ces retards récurrents ont renforcé l'idée que la marque peine à respecter ses propres échéances.

Heureusement, certains modèles emblématiques ont fini par voir le jour après plusieurs années de report, à l’image du Cybertruck. Pourtant, une nouvelle tendance semble émerger avec le Tesla Model Y Juniper, une version restylée du célèbre SUV électrique. D’abord prévu pour mars 2025, ce modèle pourrait finalement être lancé dès janvier 2025, selon des informations récentes issues de la Gigafactory de Shanghai.

Le Tesla Model Y Juniper est déjà en production en Chine

Selon des sources proches de l’usine de Shanghai, la production du Model Y Juniper aurait commencé plus tôt que prévu. Cette Gigafactory partage actuellement sa capacité entre le modèle existant et cette version remaniée, qui ne représente pour le moment qu’une petite proportion de la fabrication. Ce modèle s’inscrit dans la continuité des améliorations introduites avec la Model 3 Highland, dévoilée en 2023. Les rumeurs autour du Juniper avaient déjà incité certains acheteurs à repousser leur décision d’achat, dans l’attente des innovations promises sur le design et la technologie.

Malgré ce lancement qui paraît prometteur, Tesla fait face à des défis de taille. En Californie, la marque a été exclue des subventions pour véhicules électriques, rendant le Model Y Juniper potentiellement 7 500 $ plus cher pour les acheteurs locaux. Les batteries 4680, prévues pour équiper ce modèle, ont également fait l’objet de critiques, certains experts doutant de leur coût compétitif. Cependant, la marque reste confiante et poursuit ses efforts pour développer cette technologie et répondre à la demande. En dépit des obstacles, ce nouveau modèle pourrait jouer un rôle central dans la stratégie de la société pour 2025, qui symboliserait un tournant pour une entreprise souvent critiquée sur la gestion de ses délais.

https://twitter.com/zhongwen2005/status/1861665157648392477