Tesla : le démarrage de la production du Cybertruck est sans cesse repoussé, voici pourquoi

À en croire un rapport interne de Tesla, le développement du Cybertruck aurait été fortement ralenti par de gros problèmes mécaniques et de conception. Un retard qui explique les multiples reports de production du très attendu véhicule utilitaire électrique de la compagnie américaine.

Le 26 janvier 2022, Elon Musk tweetait en effet : « j'ai conduit le dernier prototype de Cybertruck. C'est génial ! ». Sans doute n’avait-il pas reçu ou lu le rapport interne partagé la veille par les ingénieurs de Tesla. Ce dernier mentionnait les « problèmes basiques » que rencontrait le modèle de préproduction du Cybertruck dans les domaines « de la suspension, de l’étanchéité de la carrosserie, du niveau sonore, de la maniabilité et du freinage ».

Ce rapport, et d’autres documents de fabricant de voitures électriques ont été dévoilés au grand public dans ce qui s’appelle désormais les « Tesla Files ». Bien évidemment, aucun de ces problèmes n’est insurmontable pour une compagnie comme Tesla. Cela dit, aux yeux d’un expert automobile, les défis auxquels les ingénieurs de la compagnie font face sont peu ou prou les mêmes chez tous les constructeurs. « Je suis étonné que cela leur pose problème », ajoute-t-il.

Le développement du Cybertruck est ralenti par un problème de poids

Dans le rapport publié par le journal Handelsblatt, les ingénieurs évoquent un problème de taille qui n’est propre qu’au Cybertruck : sa carrosserie, ou plutôt sa capacité à résister à la torsion. Selon Wired, « en virage, si la rigidité torsionnelle est trop faible, la carrosserie cède. Si elle est trop grande, il est difficile de tourner et la voiture a tendance à sous-virer ». Selon un autre expert interrogé par le site américain, « c’est aussi un gros problème, car pour le résoudre, il faut ajouter du poids et cela compromet le design du véhicule ».

On se doute que concevoir et commercialiser un véhicule aussi novateur dans sa conception que le Cybertruck n’est pas chose facile. Mais quel que soit l’avancement du développement de l’utilitaire le plus attendu au monde, Tesla se doit de démarrer sa production au plus vite. Il se murmure que le nombre de réservations pour le pickup électrique de Tesla s’élève à 1,5 million.