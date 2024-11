Le patron de ce géant des batteries descend Elon Musk et ses choix stratégiques pour Tesla

Le PDG de CATL, l’un des plus grand fabricant mondial de batteries, a récemment exprimé des désaccords marqués avec Elon Musk. Ces différences d’opinion portent sur les stratégies technologiques et les objectifs ambitieux de Tesla, notamment en matière de batteries.

Les stratégies technologiques dans l'industrie des véhicules électriques divisent souvent les plus grands acteurs du secteur. Parmi ceux-ci, Tesla et CATL, principal fournisseur de batteries pour voitures électriques, ont pris des directions totalement opposées pour répondre aux besoins de mobilité durable. Les choix de batteries en particulier, notamment ceux visant la performance et la durabilité, suscitent des débats entre leurs dirigeants.

Robin Zeng, fondateur et PDG de CATL, a récemment critiqué la décision de Tesla d’utiliser les cellules cylindriques 4680 pour certains de ses modèles, comme le Cybertruck et certaines versions du Model Y produites aux États-Unis.

Contrairement à ces choix, CATL privilégie les batteries à chimie lithium-fer-phosphate (LFP), comme sa Qilin 2.0, optimisées pour la sécurité et la durabilité, avec une recharge ultra-rapide en dix minutes. La nouvelle Model 3, par exemple, n’utilise pas les cellules 4680 : les versions produites en Chine sont équipées de batteries LFP, tandis que d’autres versions sont dotées de cellules NCM (nickel-cobalt-manganèse). Selon Zeng, le format 4680 pourrait échouer à long terme en raison de plusieurs limitations : la complexité et les coûts élevés de production, une gestion thermique plus compliquée, et une intégration limitée à quelques modèles, qui freinent sa diffusion à grande échelle.

Le PDG de CATL reproche aussi à Elon Musk de fixer des délais irréalistes pour ses projets

En plus de critiquer les choix de batteries, Robin Zeng a exprimé des réserves sur la stratégie d’Elon Musk en matière de délais. Selon lui, ce dernier avance des échéances ambitieuses qui motivent ses équipes, mais qui risquent de décevoir le public. Lors de leur rencontre, l’entrepreneur américain aurait expliqué que ces objectifs courts visaient à dynamiser les équipes de Tesla, bien que les projets puissent souvent nécessiter plus de cinq ans pour aboutir. Le PDG de CATL avertit cependant qu’en promettant un délai de deux ans pour des projets majeurs, ce dernier risque de compromettre la crédibilité de la marque.

Malgré ces divergences, Robin Zeng reconnaît certains aspects positifs de la vision d’Elon Musk, notamment son orientation vers l’autonomie des véhicules. CATL reste l’un des principaux fournisseurs de Tesla pour son usine de Shanghai et a récemment accordé une licence à la société pour l’utilisation de sa technologie de batteries aux États-Unis. Toutefois, il estime que la persistance d’Elon dans les cellules 4680 pourrait poser problème face aux innovations comme les batteries LFP et sodium, qui promettent des alternatives plus stables et accessibles pour le marché des véhicules électriques.

Source : Reuters