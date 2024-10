Même Elon Musk se perd sur le vrai prix du Cybercab, le robotaxi « abordable » de Tesla

Tesla promet depuis longtemps un véhicule autonome accessible, mais le prix annoncé pour le Cybercab varie constamment. Entre le tarif public et les subventions, les annonces d’Elon Musk sèment la confusion et laissent le public sceptique quant à la réalisation de cette vision futuriste.

Depuis des années, Tesla affiche son ambition de rendre la voiture électrique autonome accessible au plus grand nombre. Avec l’événement We, Robot de ce mois-ci, Elon Musk a mis en avant le Cybercab, un robotaxi compact conçu pour révolutionner le transport urbain. Mais entre les incertitudes sur le calendrier et les chiffres de prix fluctuants, les promesses du PDG soulèvent des doutes quant à la faisabilité réelle de ce projet ambitieux.

Le Cybercab, dont la production est annoncée pour 2026, est un robotaxi deux places sans volant ni pédales, avec un prix d’appel « inférieur à 30 000 dollars » (environ 28 500 euros). Pourtant, lors du dernier appel aux actionnaires, Elon Musk a précisé que ce tarif inclurait les subventions publiques, plaçant le prix réel autour de 37 500 dollars (environ 35 700 euros). Quelques minutes après cette déclaration, ce dernier a même évoqué un tarif de 25 000 dollars (environ 23 800 euros), sans clarifier si ce montant tenait compte des incitations fiscales. Ces fluctuations laissent les utilisateurs dans le flou sur le coût exact de cette voiture et son positionnement dans la gamme Tesla.

Le prix du Cybercab reste proche de celui des modèles actuels de Tesla

Dans la réalité, le Cybercab proposé “sous les 30 000 dollars” reste proche du prix d’une Tesla Model 3, qui démarre à environ 38 990 dollars avant subventions. Cette différence mineure pourrait décevoir les futurs acheteurs, surtout pour un modèle sans volant destiné uniquement aux trajets autonomes. Par ailleurs, avec un coût de développement élevé pour l’autonomie totale, la viabilité économique de ce modèle “abordable” reste incertaine.

Elon Musk a récemment affirmé qu’une Tesla classique à 25 000 dollars n’avait plus de sens, et que l’avenir de la marque résidait dans les robotaxis comme le Cybercab. En misant sur l’intelligence artificielle, le constructeur envisage de transformer le transport urbain, mais les retards répétés et les incertitudes autour de ce véhicule rendent incertaine la concrétisation de ce projet ambitieux d’ici 2026.