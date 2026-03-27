Les premiers robotaxis européens arrivent dans l’application Uber

L'Europe va rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine en matière de taxis autonomes. Les premières voitures du genre rouleront bientôt sur les routes d'Europe. Voici la ville qui sera la pionnière.

Robotaxi Europe Verne
Crédits : Verne

L'arrivée des taxis autonomes n'a pas été de tout repos. Les premiers modèles de Tesla avaient une fâcheuse tendance à causer des accidents et encore aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler de leurs déboires. La technologie s'est heureusement affinée. Les robotaxis font désormais partie intégrante du paysage urbain de plusieurs villes du monde. Du moins aux États-Unis et en Chine. En Europe, aucun véhicule de ce genre à l'horizon. Jusqu'à ce qu'une entreprise créée la surprise.

Lire aussi – Tesla retire le baby-sitter de ses robotaxis et bloque le volant aux passagers

Ou plutôt 3 entreprises, dont vous avez vu les noms sur la photo servant d'illustration à cet article. Verne, société croate appartenant à Rimac Technology, spécialisée dans les composants pour voitures électriques, Pony.ai, basé en Chine, créateur d'un système de conduite autonome, et Uber, que l'on ne présente plus. C'est à ce trio que l'on doit l'arrivée prochaine des premiers robotaxis européens. Ils seront d'abord lancés dans une unique agglomération.

Voici la ville européenne qui accueillera les premiers robotaxis du Vieux continent

C'est Zagreb, capitale de la Croatie, qui aura la primeur des nouveaux taxis autonomes. On peut en voir un en action dans la vidéo ci-dessous. Le véhicule retenu est l'Alpha T5 de l'automobiliste chinois Arcfox. Il peut assurer environ 440 kilomètres de trajet sur une seule charge. La 7e génération du logiciel de Pony.ai s'occupera de le faire circuler sans chauffeur, et Uber intégrera la flotte disponible dans son application afin que ses utilisateurs puissent commander une course.

Pas de date de déploiement précise pour le moment. On sait cependant que les procédures de demandes d'autorisation suivent leur cours sans accroc. L'objectif à long terme est de mettre en circulation des milliers de robotaxis dans plusieurs villes d'Europe. Là aussi, il est encore trop tôt pour savoir lesquelles seront concernées. Une chose est sûre en attendant : les portes des taxis autonomes sont désormais ouvertes sur le Vieux continent.


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