OnePlus confirme le lancement de son premier smartphone pliable pour l’été 2023

Lors de son événement Cloud 11, OnePlus a enfin officialisé la sortie de son premier smartphone pliable pour cette année, plus précisément pour le troisième trimestre. On sait encore peu de choses sur ce dernier, si ce n'est qu'il pourrait sortir en deux versions, les V Fold et V Flip, et qu'il s'inspirerait des pliants d'Oppo.

C'est une vieille plaisanterie qui s'apprête enfin à devenir réalité. Voilà plusieurs années que des rumeurs circulent autour d'un hypothétique smartphone pliable signé OnePlus. À maintes reprises, nous avons cru à une annonce imminente, avant que le principal intéressé n'annule au dernier moment. Mais cette fois, ça y est, c'est officiel. Hier soir, lors de sa conférence Cloud 11, le constructeur chinois a confirmé que son premier pliant sera dévoilé cette année.

C'était une soirée chargée pour OnePlus. L'événement a bien sûr été l'occasion de lancer sur les marchés globaux le OnePlus 11, mais les spectateurs ont été gâtés avec plusieurs autres annonces. Après de nombreuses fuites, la OnePlus Pad s'est enfin révélée aux yeux du monde, signant l'entrée de la firme sur le marché des tablettes. Autre nouveauté pour celle-ci, le Keyboard 81 est également son premier clavier mécanique. Jamais deux sans trois, comme on dit.

Le OnePlus V Fold sera dévoilé au 3e trimestre 2023

En effet, la conférence a aussi été marquée par une annonce qu'on n'attendait plus : oui, le OnePlus existe bel et bien et oui, il sortira en 2023. Plus précisément, il faudra s'attendre à une présentation lors du troisième trimestre de cette année. Pour plus d'informations, il va falloir attendre encore un peu.

À ce stade, il est même impossible de savoir combien de modèles seront proposés à la vente. Une chose est sûre, le constructeur a déjà prévu le coup en déposant les noms “OnePlus V Fold” et “OnePlus V Flip”, suggérant que ce dernier reprendra la formule de Samsung en la matière. Mais on ne sait pas si ces deux versions seront lancées au même moment.

Certaines sources affirment néanmoins que l'on pourrait se retrouver en présence d'un produit similaire au Oppo Find N, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu du lien qui unit les deux entreprises. Patience donc, c'est pour bientôt.