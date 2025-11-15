Le Galaxy S26 sera très proche du Galaxy S25, il y aura peu de nouveautés

Selon la presse coréenne, Samsung a changé ses plans en octobre 2025 concernant le Galaxy S26. Alors que la firme coréenne devait opérer des changements ergonomiques, sa stratégie a été chamboulée par le positionnement tarifaire de l’iPhone 17 d’Apple. Quelles sont les conséquences ? On fait le point.

Le Samsung Galaxy S25, sorti en début d’année, est un bon smartphone compact. Nous en avons eu la preuve à l’occasion de notre test complet. Même si quelques concessions ont dû être faites pour conserver un faible encombrement, notamment au niveau de la batterie, le Galaxy S25 est très complet, puissant, agréable à utiliser le tout à un prix assez correct (à partir de 899 euros en France en version 128 Go). Malgré ces qualités, il ne se vend pas autant que l’iPhone 16 sur une période équivalente.

Que faut-il faire pour dépasser l’iPhone ? Jusque très récemment, Samsung avait une stratégie. Un article du quotidien économique coréen Newspim explique que la marque souhaitait modifier le design du Galaxy S26. D’abord, Samsung voulait affiner le smartphone. Pas autant que le Galaxy S25 Edge, mais tout de même assez pour que cela soit significatif. Ensuite, Samsung souhaitait augmenter la capacité de la batterie, pour atteindre les 4900 mAh. Une augmentation considérable face aux 4000 mAh du Galaxy S25.

Samsung ne veut plus révolutionner le Galaxy S26

Mais Samsung a finalement abandonné ces deux idées. Selon nos confrères coréens, la firme a changé sa stratégie en octobre 2025, suite au lancement de l’iPhone 17. Elle a décidé de se concentrer sur l’optimisation des coûts, plutôt que sur des changements technologiques et ergonomiques. Le but est évidemment de conserver un prix attractif, très proche de celui de l’iPhone 17, lequel n’a pas évolué par rapport à celui de son prédécesseur : à partir de 969 euros en France en version 256 Go et non plus en version 128 Go.

Les conséquences de ce changement de stratégie sont immédiates sur certaines caractéristiques techniques du Galaxy S26. Tout d’abord, le design du téléphone devrait être identique à celui de son prédécesseur : plus question d’investir dans un châssis plus fin. Il serait désormais question d’une baisse de 0,3 mm par rapport au Galaxy S25, pour atteindre 6,9 mm d’épaisseur. Ensuite, la batterie offrirait une légère augmentation de sa capacité de 300 mAh, pour atteindre les 4300 mAh.

Pas de Snapdragon dans le Galaxy S26 ?

Les conséquences pour les autres modèles sont identiques : le Galaxy S26 Plus conserverait le même châssis et la même batterie que son prédécesseur, tandis que le Galaxy S26 Ultra profiterait d’un châssis très légèrement plus fin (à 7,3 mm d’épaisseur) et toujours la même batterie de 5000 mAh. Toujours dans le but de réduire les coûts. Autre conséquence de cette guerre des prix, les Galaxy S26 et S26 Plus pourraient intégrer un SoC Exynos 2600 et non un Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce dernier étant réservé au Galaxy S26 Ultra. Rappelons que l'officialisation des Galaxy S26 est attendue en janvier 2026.