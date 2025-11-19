On sait combien de Samsung Galaxy S26 il y aura, mais toujours aucune précision sur ce détail crucial

Les numéros de série des Galaxy S26 sont désormais connus, et confirment de fait le nombre de smartphones prévus par Samsung. En revanche, la question qui brûle les lèvres de tout le monde depuis des semaines n'a toujours pas trouvé réponse. Que ne réserve réellement le constructeur coréen pour son événement Unpacked ?

Période automnale oblige, il ne se passe désormais plus un jour sans que les Galaxy S26 fassent parler d'eux. À quelques mois de la présentation officielles, les futurs flagships font l'objet de plusieurs fuites, mais surtout de nombreux rebondissements. La routine annuelle a en effet été bouleversée par un feuilleton surprise, qui nous laissent aujourd'hui dans le flou quant au lineup final prévu par Samsung. Petit récapitulatif de la situation.

Au départ, tout semblait indiquer que le Galaxy S26+ serait remplacé par le modèle Edge. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que Samsung change apparemment de plan à la dernière minute. Le Galaxy S26+ est de retour, laissant l'avenir de modèle Edge très incertain. Aussi, tout le monde est dorénavant à l'affût de la moindre bribe d'information qui pourrait clarifier le sujet. C'est ce qu'il vient de se passer… plus ou moins.

Voici combien il y aura de Samsung Galaxy S26

Nos confrères d'Android Authority ont en effet pu mettre la main sur les numéros de série des principaux smartphones Samsung qui sortiront en 2026. Les voici :

SM-S942 : Galaxy S26 Pro

Galaxy S26 Pro SM-S947 : Galaxy S26 Edge ou Plus

Galaxy S26 Edge ou Plus SM-S948 : Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra SM-F971 : Galaxy Z Flip 8 FE

Galaxy Z Flip 8 FE SM-F776 : Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 SM-F976 : Galaxy Z Fold 8

Plusieurs informations sont à retirées de cette liste. Premièrement, rappelons qu'il est encore difficile de savoir si Samsung renommera le Galaxy S26 standard avec le modèle, cette appellation étant originellement prévue suite à la disparition du modèle Plus. Or, précisément, impossible avec ces numéros de série de savoir si, oui ou non, le modèle intermédiaire sera un Edge ou un Plus. Seule certitude, il y aura bien trois Galaxy S26 l'année prochaine.

Source : Android Authority