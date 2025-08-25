Le Roborock Q8 Max Plus chute à moins de 300 €, c’est une affaire !

Les aspirateurs robots ont révolutionné notre façon de faire le ménage. Mais leurs prix trop élevés ont longtemps dissuadé de nombreuses familles de s’équiper. Avec cette offre, c’est le moment de passer à l’action. 299,99 € au lieu de 649 €, c’est la promotion que propose Amazon sur l’excellent Roborock Q8 Max Plus.

Plutôt que de perdre du temps à passer l’aspirateur chaque jour, vous pouvez avoir un appareil ménager qui va s’en charger quand vous n’êtes pas là : le robot aspirateur. Avec les années, les différents modèle se sont améliorés avec le guidage LiDAR, l’ajout d’une serpillère ou d’une base de vidange par exemple.

Seul problème, les meilleurs modèles sont souvent inaccessibles et les aspirateurs les moins chers sont bien moins performants. Ce n’est pas le cas du Roborock Q8 Max Plus qui a de nombreux atouts, à commencé par son prix !

Normalement en vente à 649,99 €, il est actuellement affiché à 399,99€ sur Amazon. Mais si vous cochez en plus la case « Économisez 25 % appliqué au moment de passer la commande », vous obtenez une baisse de prix supplémentaire de 100 euros. Le Roborock Q8 Max Plus passe ainsi à seulement 299,99 €, un prix incroyable quand on connait les caractéristiques haut de gamme de ce modèle.

Pourquoi choisir le Roborock Q8 Max Plus ?

Le premier point à prendre en compte quand on choisit un aspirateur robot, c’est sa puissance d’aspiration. Et avec une puissance de 5 500 Pa, le Roborock Q8 Max Plus va pouvoir nettoyer toutes vos pièces sans laisser la moindre poussière derrière lui. Et ses 2 brosses en caoutchouc ont été spécialement conçues pour éviter l’emmêlement des cheveux et des poils.

Son système de navigation LiDAR PreciSense lui permet de cartographier précisément votre maison pour définir un parcours optimal mais aussi d’éviter les obstacles inattendus, comme les objets oubliés au sol.

Vous pourrez contrôler votre robot directement depuis l’application en le connectant au Wifi de votre maison. Vous pouvez ainsi mettre en place des routines de nettoyage personnalisées et utiliser Alexa, Siri ou Google Home pour lancer un nettoyage à l’aide de votre voix.

Sa batterie de 5200 mAh permet de nettoyer jusqu’à 300m2. Il est donc adapté pour un grand appartement ou une maison. Il est également équipé d’une serpillière intégrée avec un réservoir d’eau de 350 ml.

Gros point fort de ce modèle, le Roborock Q8 Max Plus vient avec une station de vidange de la poussière d’une capacité de 2,5 litres. Vous pourrez donc laisser tourner votre aspirateur plusieurs semaines sans même avoir besoin de vous soucier de récupérer la poussière pour la mettre à la poubelle.