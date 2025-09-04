Ces scientifiques créent un piège à CO₂ basé sur la lumière du soleil pour freiner le réchauffement climatique

Face à l’urgence du réchauffement climatique, des chercheurs ont élaboré une technique innovante. Elle s'appuie sur la lumière du soleil pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, une alternative moins onéreuse et moins énergivore avec beaucoup de potentiel.

Depuis plusieurs années, notre planète est victime du réchauffement climatique, qui ne cesse de s’accélérer. Son principal responsable est le dioxyde de carbone (CO₂). Chaque année, l’Humanité en rejette encore davantage, et la nature ne peut l’absorber totalement.

Pour ralentir le réchauffement climatique, il suffirait donc de réduire les émissions de CO₂. Facile à dire, moins à faire, et surtout insuffisant. Les technologies actuelles de capture du CO₂ ont en effet un gros défaut : elles sont énergivores et onéreuses. Des chercheurs explorent donc de nouvelles techniques pour éliminer activement le CO₂ de l’air.

Un système de capture du CO₂ basé sur la lumière du soleil

Une équipe de chercheurs de Harvard, menée par Richard Liu, a réalisé une avancée majeure en élaborant une technique innovante pour piéger le CO₂. L'étude, publiée le 13 août dans la revue Nature Chemistry, utilise la lumière du soleil – une source d’énergie renouvelable, abondante et bon marché. Selon nos confères de Gizmodo, l'approche repose sur la photochimie : des molécules spécialement conçues exploitent la lumière pour changer d’état chimique et se transformer en piège à CO₂.

Cette étude s’éloigne des technologies actuelles de capture directe de l’air, qui reposent sur des matériaux poreux capables de capturer le CO₂ en s'y liant. Or, les réutiliser et libérer le CO₂ piégé dans un réservoir s’avère souvent très énergivore. Pour contourner cet obstacle, l’équipe de Liu a synthétisé des molécules organiques : des photobases fluorényles. Exposées à la lumière solaire, elles libèrent rapidement des ions hydroxyles qui se lient au CO₂ pour le capturer ; dans l’obscurité, elles reviennent à leur état initial et le CO₂ est relâché.

Les scientifiques ont identifié la molécule la plus efficace pour ce processus : le PBMeOH. S’il ne piège aucun CO₂ dans l’obscurité, à la lumière, il présente le plus le taux de capture le plus élevé. Un système de capture basé sur cette molécule reste stable et peut réaliser une centaine de cycles en n’essuyant qu’une perte d’efficacité minimale (1 % par cycle). Si ce concept innovant a du potentiel, plusieurs défis restent à relever avant qu’il ne puisse devenir une solution à grande échelle. Cette étude montre néanmoins ses avantages clés et la possibilité d’élaborer des systèmes de capture du CO₂ photochimiques. Mais il reste urgent de poursuivre les recherches sur l’élimination du CO₂ de l’atmosphère.