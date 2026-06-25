Le récent Samsung Galaxy A37 passe à petit prix dans un pack avec une batterie externe offerte !

Les Soldes continuent sur la Fnac et Darty. C’est maintenant au tour du Galaxy A37 d’être affiché à prix cassé. Toujours en vente à 449 € sur le site officiel de Samsung, le smartphone passe à 379 € seulement avec une batterie externe offerte ! Vite !

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Le début des Soldes a démarré sur les chapeaux de roue. Aujourd’hui encore, de nombreux produits high-tech passent à prix cassé. Le marathon de promotions continue jusqu’au 21 juillet, mais attention, les stocks s’épuisent vite.

Vous cherchez un nouveau smartphone pas cher, mais puissant ? Nous avons trouvé une offre à ne pas manquer ! Le Galaxy A37 est actuellement à petit prix sur la Fnac et Darty. Alors qu’il est normalement en vente à 449 €, le smartphone de Samsung y est affiché à 379 € seulement. Et en plus, il est proposé dans un pack avec batterie externe d’une capacité de 10 000 mAh. C’est un super prix pour ce smartphone polyvalent.

Le prix du Samsung Galaxy A37 fond pendant les Soldes !

Sorti ce printemps, le récent Galaxy A37 est actuellement en promotion pour les Soldes d’été. Malgré son prix réduit, le smartphone embarquent des caractéristiques avancées généralement présentes sur des modèles plus chers. Il profite ainsi des dernières innovations apportées par l’IA grâce à Gemini, ce qui vous permet de d’avoir des fonctionnalités pratiques comme entourer pour effectuer une recherche rapide et précise sur Google à partir de ce que vous voyez sur votre écran. Gemini vous permet aussi de profiter de la transcription vocale mais aussi de la traduction instantanée.

Sous le capot le Samsung Galaxy A37 est équipé d’un processeur 8 cœurs Exynos 1480, associé à 8 Go de RAM. C’est donc un smartphone suffisamment puissant pour effectuer des tâches exigeantes. Pour l’écran, la qualité est également au rends-vous puisque le Galaxy A37 5G est doté d’une grande dalle Super AMOLED de 6,7 pouces. Avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous profitez d’un affichage fluide et détaillé.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce modèle est équipé d’un module triple capteurs à l’arrière avec un grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. L’intelligence artificielle intervient aussi pour améliorer vos photos de manière à vous offrir un résultat optimal à chaque fois, même avec une faible luminosité.

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