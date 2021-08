SuperVOOC d’OPPO, la technologie de recharge ultra rapide et fiable

Manquer de batterie peut s’avérer dramatique dans bien des situations. Heureusement, grâce à sa technologie révolutionnaire SuperVOOC, OPPO permet de régler le problème.

Selon un sondage OpinionWay commandé pour OPPO, 61% des salariés de moins de 35 ans désirent une charge plus rapide sur leur smartphone. 35% des 18-24 ans redoutent d’être interrompus dans le visionnage d’une série à cause d’une batterie faible, alors que 20% d’entre eux craignent de ne pas pouvoir finir un appel en visio pour cette raison. C’est pourquoi il est devenu primordial de privilégier des appareils mobiles embarquant une technologie de recharge fiable et rapide.

La batterie qui flanche, la hantise des jeunes

Et la marque qui se distingue à cet égard est bien sûr OPPO. Avec sa fonctionnalité de recharge filaire SuperVOOC, le constructeur domine la concurrence. Sur le smartphone haut de gamme OPPO Find X3 Pro par exemple, la technologie SuperVOOC d’OPPO permet de recharger complètement le smartphone en seulement 35 minutes. Et en 10 petites minutes de charge, le mobile passe de 0 à 40%, garantissant ainsi plusieurs heures d’utilisation en un temps de charge réduit au minimum.

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE SUPERVOOC D'OPPO

Le smartphone est devenu le hub central depuis lequel on construit son quotidien, que ce soit pour le monde professionnel ou pour sa vie personnelle. On ne peut plus se permettre de s’en passer et de rester trop longtemps sans pouvoir l’utiliser. D’après la même étude OpinionWay, 28% des 18-24 ans paniquent à l’idée d’arriver en retard par manque de batterie. Ils sont également 13% dans cette tranche d’âge à avoir peur de rater un rendez-vous pour ce motif. Enfin, 9% des jeunes sondés indiquent craindre d’interrompre leur session de sport par manque de batterie.

Quels effets de la charge rapide SuperVOOC d’OPPO sur la batterie ?

L’une des craintes qui revient souvent lorsque l’on évoque les technologies de recharge très rapides auprès du grand public est le risque de surchauffe et de dégradation de la batterie sur le long terme. Mais en fait, sachez qu’il n’y a pas vraiment raison de s’inquiéter. La SuperVOOC 2.0 est capable de supporter une puissance de 65W sans pour autant endommager les accessoires ou l’appareil en charge.

Pour cela, OPPO a été le premier à développer une technique basée sur la charge à basse tension mais à courant élevé. De plus, le fabricant a opté pour une configuration à deux batteries dans ses smartphones plutôt qu’une seule grande batterie standard. Une batterie bi-cellulaire permet à la fois d’accélérer la vitesse de charge, de partager la tension d’entrée et de réduire le phénomène de chauffe. Pour rappel, la perte de capacité d’un accumulateur dans le temps est étroitement liée à la chauffe de celui-ci.

SuperVOOC 2.0 compte sur une protection à cinq couches. L’adaptateur secteur, le câble, la batterie et le smartphone sont tous protégés contre la surcharge. De plus, OPPO a incorporé des fonctions intelligentes permettant d’identifier les conditions de charge, le système s’adaptant ainsi automatiquement à la situation et aux besoins du moment. Il est même possible de jouer sur son téléphone tout en le chargeant grâce au principe de basse tension qui évite la chauffe même dans ces conditions.

Tout cela contribue à faire de la SuperVOOC 2.0 la technologie de recharge la plus rapide et la plus sécurisée sur le marché mobile. Elle est d’ailleurs certifiée pour sa fiabilité par l’organisme allemand TÜV Rheinland. Au cours de ses nombreuses années de développement, OPPO a déposé plus de 3000 brevets pour sa technologie de recharge VOOC

Comment profiter de la charge rapide SuperVOOC 2.0 65W ?

Pour exploiter au mieux la recharge rapide SuperVOOC 2.0 et conserver ses performances ainsi que sa fiabilité, il est recommandé d’utiliser uniquement les accessoires livrés par OPPO. Chaque smartphone est vendu avec le matériel nécessaire (chargeur et câble) pour que vous n’ayez pas besoin de vous les procurer autrement.

Pour redonner un coup de boost à votre batterie en l’espace de quelques minutes, il vous faut bien évidemment un smartphone compatible avec la SuperVOOC 2.0 65W. Et bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Les modèles de la série Find X3 (OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Lite) profitent tous de cette technologie de charge novatrice. Les OPPO Reno4 et OPPO Reno4 Pro sont également compatibles.

Si comme 23% des 18-24 ans, vous avez déjà dû patienter chez quelqu’un en attendant que la batterie du smartphone se recharge ou que vous faites partie des 19% de personnes interrogées qui ont déjà commandé dans un bar ou un établissement dans l’unique but de recharger son mobile, alors vous devriez vous éviter bien des problèmes à l’avenir avec la SuperVOOC d’OPPO. Il serait dommage de rater une belle photo et d’être privé d’Instagram et des autres applications à cause d’une batterie en manque d’énergie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par OPPO