Le Realme GT 6 débarque en France, l’IA Gemini rejoint de nouveaux smartphones, c’est le récap’ de la semaine

Canal+ parvient à faire bloquer de nombreux sites de piratage sportif et Google lève les conditions d’utilisation pour l’IA Gemini dans Google Messages. Alors que Tesla propose désormais un kit permettant de changer les manettes de clignotants, Realme lance sa gamme GT en France dès le mois de juillet. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de votre abonnement Disney+ Standard sans pub.

117 sites de piratage sportif bloqués, Canal+ peut se réjouir

Canal+ a finalement remporté la bataille qui l’opposait à de nombreux sites pirates retransmettant illégalement des rencontres sportives. En effet, la justice française a donné raison à Canal+ en contraignant Cisco, Cloudflare et Google à bloquer de nombreux sites de streaming. Alors que 51 sites transmettant la Ligue des Champions et 66 qui diffusaient la Premier League ont été bloqués, Canal+ attend désormais des trois firmes qu’elles bloquent les plateformes partageant les évènements de Formule 1.

Utilisez l’IA Gemini quel que soit votre smartphone

Alors qu’il vous fallait posséder un Pixel ou un Galaxy récent pour profiter de l’IA Gemini dans Google Messages, les conditions d’utilisation ont largement été assouplies. Désormais, tous les utilisateurs peuvent se servir de l’intelligence artificielle, à condition d’être le propriétaire d’un appareil qui tourne sous Android avec 6 Go de mémoire RAM au moins. Un changement de prérequis bienvenu qui devrait réjouir du monde.

Tesla : des commodos de rechange à moins de 500 euros

De nombreux utilisateurs regrettaient la suppression des manettes de clignotants sur les modèles Tesla les plus récents. Bonne nouvelle, un fabricant a trouvé la solution en proposant des commodos de rechange pour tous ceux qui préfèrent les manettes physiques. Pour environ 465 euros, vous pouvez donc vous procurer un kit pour installer ces nouvelles manettes de clignotants sur votre Tesla. N’hésitez pas à vous tourner vers un professionnel pour vous assurer une installation sécurisée.

Canal+ Standard : les utilisateurs devront supporter de la publicité

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Canal+ Standard, l’accès à l’offre est sur le point de changer. En effet, Canal+ a averti ses clients que les abonnés seront contraints de supporter de la publicité dès le 1er juillet 2024. Votre abonnement ne sera pas plus cher, mais vous devrez accepter de regarder de la pub avant et pendant la lecture de vos programmes.

Realme GT 6 : la gamme débarque en France en juillet

Realme a profité d’une conférence européenne se déroulant à Milan pour annoncer le lancement de la gamme GT en France dès le mois de juillet. Annoncés à partir de 550 euros, les Realme GT 6 et 6T promettent d’offrir un excellent rapport qualité/performances/prix et de devenir de sérieux concurrents pour les Poco F6 et F6 Pro et le Motorola Edge 50 Pro. Vous pouvez précommander le Realme GT 6 depuis vendredi 21 juin et jusqu’au 4 juillet.

Nos tests de la semaine

Galaxy A55 : un bon milieu de gamme encore perfectible

Si le Galaxy A55 offre des finitions haut de gamme, un bel écran Super AMOLED, une certification IP67 et une grande autonomie, certains de ses défauts l’empêchent de se distinguer de la concurrence sur le marché des milieux de gamme. En effet, la recharge est lente, la partie photo est moyenne, les performances ne sont pas à la hauteur pour son prix et on regrette le grand nombre de logiciels préinstallés.

Oppo Reno12 Pro 5G : un excellent rapport qualité/prix

Oppo frappe fort avec un smartphone léger, compact et élégant, qui offre également une belle puissance et permet de faire de belles photos, de jour comme de nuit. Lors de notre test, nous étions ravis de découvrir un logement microSD. On aurait toutefois apprécié que le smartphone soit livré avec une coque et un chargeur. Si le grand téléobjectif numérique est utile, le capteur ultra grand angle est moyen en basse lumière et le mode portrait manque de profondeur.

Samsung Odyssey OLED G6 : un bel écran gaming à moins de 1000 euros

Si vous êtes à la recherche d’un excellent moniteur notamment pour vos jeux, l’Odyssey OLED G6 pourrait vous séduire. Samsung propose ici un écran OLED au design sobre et aux finitions parfaites. On adore sa connectivité complète et son menu intégré simple et efficace. Si le calibrage aurait pu être mieux maîtrisé, le taux de rafraîchissement de 360 Hz apporte un vrai plus.

Asus Vivobook S15 : un ordinateur qui manque d’arguments face à la concurrence

Si l’on n’a rien à redire sur son joli design, son châssis fin et léger et son écran bien calibré, les défauts du Vivobook S5 sont trop nombreux pour le distinguer de la concurrence. Le clavier n’est pas bon, les performances ne sont pas à la hauteur, la partie audio est ratée et la luminosité de la dalle est trop basse. L’autonomie est excellente, toute comme la gestion de la chauffe et du bruit, mais cela ne lui suffit pas pour faire le poids face à d’autres ordinateurs moins chers.

