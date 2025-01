Le lancement de Gemini sur Android Auto approche, la nouvelle mise à jour des Google Pixel est disponible, c’est le récap’ de la semaine

L’assistant d’IA de Google débarquera bientôt dans Android Auto, certains smartphones Pixel profitent d’une mise à jour importante, les prix des Galaxy S25 sont plus élevés qu’espéré, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Google Pixel, il est temps de télécharger la première mise à jour logicielle de l’année, riche en améliorations. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui préfèrent Samsung, les prix des Galaxy S25 ont fuité et sont en hausse par rapport à ceux de la gamme précédente. Alors que Gemini s’apprête à rejoindre Android Auto, plusieurs utilisateurs d’enceintes Google Home et Nest font face à un bug au niveau de la reconnaissance vocale. Enfin, on vous explique pourquoi les blocages automatiques des flux IPTV peuvent inquiéter certains experts en piratage IPTV.

Certaines enceintes connectées Google Home et Nest sont victimes d’un dysfonctionnement

Une anomalie touche actuellement les enceintes Google Home et Nest. En effet, de nombreux utilisateurs ont signalé un problème de reconnaissance vocale depuis le mois de décembre. Les appareils ne semblent plus répondre à certaines requêtes basiques. Google a pris connaissance de ce problème, qui concerne toute la gamme, et les équipes travaillent actuellement au déploiement d’un correctif.

Le blocage automatique des flux IPTV pourrait comporter des risques

Le blocage dynamique des flux IPTV est désormais largement utilisé dans de nombreux pays et a prouvé son efficacité face aux serveurs illicites. Cela étant dit, s’il permet effectivement de protéger les droits de diffusion en direct, il comporte des risques. En effet, l’expert en piratage IPTV, Chris White, a révélé que certains services légitimes pouvaient être bloqués par erreur. L’architecte en chef chez Friends MTS suggère plus de supervision des blocages, une approche plus mesurée et une meilleure communication entre les organisations.

Google Pixel : téléchargez dès maintenant la première mise à jour de 2025

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un Google Pixel allant du Pixel 6 au Pixel 9 Fold Pro, la mise à jour de janvier est disponible et elle est riche en améliorations et correctifs. En effet, la dernière mise à jour renforce la sécurité de tous les appareils, règle des problèmes de stabilité audio, corrige un souci d’affichage et améliore l’interface utilisateur. Rendez-vous dans vos paramètres pour mettre à jour votre système et profiter de la première mise à jour de 2025.

Les prix des Galaxy S25 seront plus élevés que prévu

Alors que de récentes rumeurs laissaient penser que les prix des Galaxy S25 seraient similaires à ceux des appareils de la gamme précédente, une nouvelle fuite révèle que la nouvelle gamme subira une augmentation de 60 à 100 euros de plus que les S24, en fonction du modèle. Reste à savoir si ces tarifs s’avèreront exactes et à quel pays d’Europe ils s’adresseront. Samsung présentera sa nouvelle gamme de smartphones le 22 janvier 2025.

Gemini : Android Auto profitera bientôt des fonctionnalités de l’IA de Google

Android Authority a révélé avoir repéré l’interface de Gemini dans la version bêta d’Android Auto. L’intégration du nouvel assistant d'intelligence artificielle de Google est donc en préparation et promet de nombreuses améliorations. En effet, on peut s’attendre à des conversations plus fluides avec l’assisant, une meilleure personnalisation et des réponses plus précises de l’IA. Le déploiement de Gemini sur Android Auto pourrait commencer d’ici le milieu de l’année 2025.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Tab S10+ : la meilleure tablette 12 pouces Android du marché

La Galaxy Tab S10+ est une sérieuse concurrente pour l’iPad Air 13 et se positionne comme la meilleure tablette 12 pouces de l’écosystème Android. En effet, Samsung mise ici sur la qualité de l’écran AMOLED, la puissance, l’IA très fonctionnelle, la compatibilité des accessoires S9+/S10/ et la possibilité d’obtenir des mises à jour de sécurité pendant 7 ans. Une excellente tablette qui pourrait s’approcher de la perfection si son autonomie était meilleure, si elle était livrée avec un chargeur et si son prix était légèrement inférieur.

OnePlus 13 : le champion de la marque

OnePlus frappe fort avec un smartphone presque parfait. Le OnePlus 13 est particulièrement joli et il combine belle puissance, excellente autonomie et bonne partie photo. L’écran est parfaitement calibré, la surcouche Oxygen OS est agréable et maîtrisée et on adore le bouton silencieux toujours aussi pratique. Un quasi sans faute, si l’on met de côté la chauffe et les applications préinstallées inutiles.

Honor Magic 7 Lite : un mauvais rapport qualité/prix

Le Magic 7 Lite aura du mal à se démarquer de la concurrence. En effet, c’est un smartphone un peu cher par rapport à d’autres smartphones qui offrent des fiches techniques plus impressionnantes. Lors de notre test, nous avons apprécié son joli design, son écran bien calibré, son autonomie améliorée et l’arrivée du second haut-parleur. Les performances sont stables et sans surchauffe mais la puissance du SoC est vraiment trop juste. On regrette que la coque soit aussi salissante et que la version cyan n’existe pas en France.

