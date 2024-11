Gemini va aider Google Assistant sur nos appareils connectés, les cartes bancaires changeront bientôt totalement, le récap’ de la semaine

Les capacités de Gemini seront bientôt intégrées à Google Assistant, les chiffres de nos cartes bancaires vont bientôt disparaître, des hackers utilisent des fichiers SVG pour voler de nombreuses informations sensibles, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine on vous explique en quoi les futures cartes bancaires seront bientôt complètement transformées et on fait le point sur le rôle de l’énergie noire dans l’émergence de la vie intelligente. Alors qu’un vétéran de Microsoft résout enfin le mystère de l’installation de Windows 95, Google s’apprête à déployer une extension Google Home Gemini sur Android. Attention, les hackers utilisent une nouvelle technique pour dérober vos données sensibles.

Prenez garde à cette nouvelle technique de piratage

Mauvaise nouvelle, les hackers ont trouvé un nouveau moyen de vous voler vos données sensibles. En effet, les pirates envoient des fichiers au format SVG en pièces jointes capables de distribuer des logiciels malveillants. Avec cette nouvelle méthode de cyberattaque, les victimes peuvent atterrir sur des sites de phishing, télécharger des logiciels dangereux et partager des informations personnelles telles que des données bancaires ou des mots de passe. Nous vous recommandons de bien contrôler tout e-mail contenant des pièces jointes au format SVG.

Que nous réserve l’extension Google Home Gemini sur Android ?

L’équipe de 9to5Google vient de faire une découverte intéressante dans le code de la dernière application Google pour Android. En effet, le géant de Mountain View semble travailler sur le déploiement d’une extension Google Home Gemini sur Android pour l’année 2025. En intégrant les capacités de Gemini à son assistant, Google offrira à ses utilisateurs de meilleures interactions avec leurs écrans et enceintes connectées, avec des réponses plus riches et plus précises et des voix beaucoup plus naturelles.

L’apparition de la vie dépendrait de la densité d’énergie noire

Plusieurs chercheurs de l’Université de Genève travaillent actuellement sur le développement d’une formule qui permettrait de comprendre l’apparition de la vie intelligente dans l’Univers. L’étude révèle que la formation des étoiles et des planètes, et l’apparition de civilisations intelligences dépendent de la densité d’énergie noire.

On vous explique pourquoi l’installation de Windows 95 était si compliquée

Raymond Chen a enfin levé le voile sur le mystère qui régnait au-dessus de l’installation de Windows 95. En effet, on se souvient que le processus d’installation était particulièrement laborieux puisque les utilisateurs étaient contraints de passer par trois systèmes d'exploitation différents à savoir MS-DOS, Windows 3.1, puis enfin Windows 95. Grâce au billet de blog technique rédigé par le vétéran de Microsoft, on comprend enfin les étapes de ce processus d’installation. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre le mystère de l’installateur Windows 95.

Des cartes bancaires plus sécurisées prévues pour 2030

La carte bancaire reste encore trop vulnérable, notamment à cause des numéros que l’on y trouve. Pour limiter les risques, ces derniers devraient bientôt disparaitre. En effet, pour payer en ligne, il vous suffira d’entrer votre numéro de téléphone ou votre adresse mail puis de confirmer l’opération grâce à la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale, comme vous le faites déjà avec Google Pay, Apple Pay ou Paypal. L’arrivée de ces nouvelles cartes bancaires sans numéro serait prévue pour 2030.

Nos tests de la semaine

Razer Kraken V4 Pro : difficile de justifier son prix

Alors que la version classique du Kraken V4 est vendue 200 euros, la version Pro est disponible à partir de 449 euros, et il n’y a pas grand-chose qui justifie un tel prix. Les retours haptiques sont pénibles, l’autonomie est décevante, on regrette l’absence d’ANC et on aurait apprécié un son de micro de meilleure qualité. On apprécie toutefois le design réussi du Razer Kraken V4 Pro et il a le mérite d’être confortable et d’être équipé d’un égaliseur complet et facile à utiliser.

Oppo Find X8 Pro : puissance, élégance et bon rapport/qualité prix

Oppo propose ici un excellent smartphone qui saura vous séduire grâce à son design équilibré, son écran lumineux, la puissance du SoC et les excellents résultats en photo et vidéo. L’interface est riche en nouveaux outils nourris à l’IA, ColorOS profite de cinq ans de mise à jour et le prix du Find X8 Pro est en dessous de la concurrence. Un quasi sans-faute si l’on met de côté l’absence de chargeur dans la boîte et les zooms numériques parfois un peu brouillons.

