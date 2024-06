L’IA Gemini dans Google Messages n’est plus réservée aux Pixel et Galaxy, voici les nouveaux prérequis

En marge d'une annonce concernant l'arrivée de l'IA Gemini dans un nouveau pays, Google a discrètement modifié les conditions pour l'utiliser sur son application Messages.

Aucune grande entreprise de la Tech n'est passée à côté de la révolution engendrée par l'intelligence artificielle. Toute ont leur version plus ou moins mise en avant, sachant que dans certains cas, elle est poussée partout où c'est possible. On pense spontanément à Microsoft qui insère Copilot dans tous les recoins de Windows 11, mais Google n'est clairement pas en reste. Depuis l'arrivée de Gemini, l'IA venue en remplacement de Bard, de nombreux services de la firme y font appel. L'application en tant que telle est disponible en France depuis peu, tandis qu'un bouton dédié va faire son apparition dans Messages, entre autres.

Cependant, tout le monde ne peut pas profiter des fonctionnalités apportées par l'IA dans la messagerie de Google. Il n'y a que certains smartphones compatibles et ils sont tous assez récents. Ainsi, seuls les détenteurs d'un Pixel 6 ou ultérieur, d'un Pixel Fold, d'un Galaxy S22, S23, S24 ou d'un Galaxy Z Flip/Fold (n'importe lequel) peuvent y prétendre. Une limitation compréhensible puisqu'il faut un appareil suffisamment puissant pour assurer le bon fonctionnement de l'IA, mais frustrante. Bonne nouvelle : elle vient d'être levée.

Plus besoin d'un Pixel ou d'un Galaxy pour profiter de l'IA Gemini dans Google Messages

Ce changement des prérequis n'a pas fait l'objet d'une annonce en tant que telle. Il vient en marge d'un billet de blog dans lequel Google dévoile l'arrivée de son IA en Inde. Le dernier paragraphe indique : “Nous lancerons Gemini dans Google Messages en anglais dans un premier temps, sur certains appareils“. Un lien est donné vers la page du support correspondante et c'est là que l'on s'aperçoit de ce qui a changé.

Pour prétendre à l'IA Gemini dans Messages de Google, il faut désormais posséder un smartphone sous Android avec 6 Go de mémoire RAM ou plus. C'est tout. Pas d'obligation d'avoir tel ou tel modèle, ni même tel ou tel processeur. Voilà qui va permettre de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle sur mobile.