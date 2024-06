Cet écran à moins de 1000 euros dispose d’une fiche technique impressionnante, mais tient-il toutes ses promesses dans la vraie vie ? Test du Samsung Odyssey OLED G6

Samsung veut séduire les joueurs avec son nouvel écran gaming : l’Odyssey OLED G6 (G60SD). Pour cela, il mise sur sa taille de 27 pouces, sur sa définition QHD, sur son taux de rafraîchissement de 360 Hz mais aussi sur sa dalle OLED. Sur le papier, nous avons quelque chose de costaud ; il est temps de vérifier tout ça.

Acheter un moniteur pour son PC gaming, c’est toujours un casse-tête. Il faut choisir entre la définition adéquate par rapport à sa config, opter pour un taux de rafraîchissement adapté à son usage, se décider pour une dalle OLED ou non… tout cela en prenant soin à ne pas faire exploser son budget. Samsung a la solution avec un moniteur équilibré : l’Odyssey OLED G6.

Il s’agit d’un écran plat de 27 pouces et au format 16 :9. Il dispose d’une définition en 1440p et d’un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Pas mal, mais sa grande force, c’est bien évidemment la présence d’une dalle OLED. Un cocktail gagnant ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Odyssey OLED G6 (G60SD) est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en couleur argent uniquement, au prix de 899 euros. Un tarif cohérent pour une dalle OLED de cet acabit. Reste maintenant à voir ce que vaut concrètement ce moniteur.

Ecran Samsung Odyssey OLED G6 Taille 27" Dalle OLED Courbure Plat Format 16:9 Résolution 2560 x 1440 pixels Taux de rafraîchissement 340 Hz Connectique 1 ports DisplayPort 1.4

2 port HDMI

2 ports USB 3.0

1 port casque

1 port Alimentation Prix 899€

Un design sobre qui n’oublie pas ses racines gamers

Visuellement, l’Odyssey OLED G6 joue sur la sobriété avec sa robe argentée. Le pied du moniteur est en aluminium, donc assez lourd pour garantir une stabilité optimale. Le bras de maintien et le capot arrière sont pour leur part en plastique. Ce dernier est de bonne qualité et contribue à l'aspect chic du produit.

Un visuel sage, mais qui n’oublie pas son héritage centré sur le jeu. Le G6 arbore en effet un « orbe » à l’arrière, un cercle RGB qui peut se personnaliser à l’envi. C’est la marque de fabrique de la gamme Odyssey et ça ajoute un petit côté « g@m3r » sympathique, mais quand même relativement discret.

L’installation de l’écran s’avère enfantine ; cela nous a pris trois minutes top chrono. Le tout pèse 7 kilos, il est donc facile de le monter seul et de le bouger si besoin. Rappelons la taille de 27 pouces (16 :9) de la dalle, une dimension classique et idéale à la fois pour le jeu et le travail. Notons que la dalle n’est pas incurvée, ce qui peut être un frein pour les plus exigeants qui se tourneront de fait vers les Odyssey G7.

Le vrai point fort du design du G6, c’est sa flexibilité. Le pied permet d’ajuster l’écran en hauteur sur 12 centimètres, de l’incliner verticalement sur 20 degrés et horizontalement sur 30 degrés.

Plus encore, il est capable de pivoter sur 90 degrés d’un côté comme de l’autre. De fait, le mode portrait s’adapte de manière naturelle à votre installation. Pas la peine de se prendre (trop) la tête avec la gestion des fils.

A l’arrière, nous trouvons une connectique complète : un port Display Port 1.4, deux ports HDMI 2.1, deux ports USB Type-A 3.0 et un port casque, en plus du port secteur. A côté, un bouton directionnel pour allumer le moniteur ainsi que naviguer dans ses menus. Pas de surprises de ce côté-là, même si on aurait aimé qu’il soit un peu plus accessible, sous le petit logo Samsung en dessous de la dalle, par exemple. Là, on doit tâtonner avant de tomber dessus.

Enfin, terminons avec la gestion des fils. Ces derniers peuvent être attachés via un bracelet en caoutchouc. On aurait aimé quelque chose de plus discret, comme un pied creux qui puisse les accueillir comme sur le G7, mais c’est déjà ça. Le câble managment, ce sera votre affaire !

En résumé, nous avons un écran qui, non seulement dispose d’un visuel attrayant avec de belles finition, mais aussi un moniteur pratique avec son pied pivotant dans tous les sens et ses nombreux ports. Du beau travail de la part de la marque sud-coréenne. Le design, c’est une chose, mais il n’a pas grand intérêt si la technique ne suit pas. Nous allons tout de suite nous plonger dans la dalle pour voir ce qu’il en est.

Un écran OLED à la calibration perfectible

Le gros argument de l’Odyssey G6, c’est sa dalle OLED de 27 pouces. Cette dernière dispose d’une définition en QHD (2560 x 1440 pixels), est compatible HDR10 et dispose d’un taux de rafraîchissement maximal de 360 Hz. Sur le papier, nous avons quelque chose d’idéal pour le jeu, surtout compétitif. Reste maintenant à voir si Samsung a pris soin de nous offrir une image bien calibrée.

Nous avons évidemment analysé cette dalle à l’aide de notre sonde. Premièrement, l’OLED apporte un confort visuel supérieur au classique IPS LCD, notamment grâce son contraste quasi-infini. De fait, les noirs sont profonds (pixels éteints) et les blancs éclatants. C’est particulièrement plaisant en jeu, comme dans une partie de Homeworld 3 où les nuances et la lumière sont importants. Le désavantage de cette technologie, outre sa consommation supérieure, c’est sa luminosité peu élevée. Ici, nous avons mesuré un pic à 270 cd/m² seulement. Est-ce un défaut pour un moniteur qui ne sera jamais utilisé en extérieur ? Pas vraiment, surtout que le G6 dispose d’un revêtement anti-reflet de grande qualité. Dans un bureau face à une fenêtre, il n’y a donc pas de souci de lisibilité.

Nous avons effectué nos mesures dans le mode d’écran par défaut, à savoir « Couleurs originales ». On note ici une bonne température, à 6200K (proche de la norme vidéo de 6500K). L’écran tire très légèrement vers le rouge, mais rien de dramatique. Le Delta E moyen s’élève lui à 5, c’est beaucoup. Samsung a choisi de rendre les couleurs fluos pour donner plus d’impact à l’image. Nous ne sommes pas super fans de ce choix.

Bien évidemment, le constructeur propose d’autres profils colorimétriques dans ses menus. Le mode graphique est le plus intéressant, puisqu’il affiche une température à 6400K ainsi qu’un Delta E moyen à 3,5. Ce n’est pas encore idéal pour traiter des photos, mais nous avons déjà des couleurs plus naturelles. Le mode RPG, pour sa part, réduit drastiquement la température pour réduire la fatigue visuelle tandis que le mode FPS exagère encore plus les couleurs pour donner de l’impact à l’image. Bref, il y en a pour tous les goûts et à vous de trouver le profil qui vous sied. A noter qu’il est possible de créer son profil personnalisé, idéal pour les experts qui veulent des couleurs fidèles à la réalité.

En résumé, l’Odyssey G6 apporte toutes les qualités des écrans OLED, mais aussi ses défauts, notamment sur la luminosité ou les rendus des couleurs. Les calibrages par défaut ne sont pas optimaux, mais nous avons vu bien pire. Pour un écran uniquement destiné au jeu, cela suffit.

Une partie logicielle qui va à l’essentiel

L’Odyssey OLED G6 est un moniteur pur jus. Concrètement, cela signifie qu’il ne dispose pas de toute l’interface Smart TV Tizen de Samsung, comme c’était le cas sur l’Odyssey G9. Ici, nous avons un menu âpre, minimaliste, mais diablement efficace.

Le bouton d’allumage permet de naviguer à travers ces menus. Nous n’allons pas nous étaler sur leur fonctionnement, tout est très classique. Nous avons une roue d’accueil qui permet de changer de source à la volée, d’activer le mode confort des yeux (ce qui réduit drastiquement la température) ou encore d’accéder aux paramètres. Tout est propre et carré.

Pour le reste, nous sommes dans nos petits chaussons avec par exemple la gestion de la luminosité ou du contraste en poussant le bouton vers le haut. L’agencement des paramètres, qui fonctionnent par volets, est lui aussi très classique, mais lisible. Comme d’habitude avec Samsung, on apprécie les icones qui nous indiquent immédiatement quelle fonctionnalité est activée ou non.

De fait, l’Odyssey G6 est un moniteur, un vrai. Pas de chichis, pas d’interface qui vient alourdir l’expérience et ça, on aime ! Cependant, cette simplicité entraîne des conséquences en termes d’expérience utilisateur. Par exemple, pas de Xbox Game Pass ou de GeForce Now directement intégré dans l’écran. Est-ce un souci pour un moniteur amené à être branché à un PC ? Pas vraiment. Bref, une expérience simple et efficace, nous n’en demandions pas plus.

Alors on achète ?

Reste à se poser la question ultime : on achète ? L’expérience proposée par l’Odyssey G6 s’avère extrêmement plaisante. Définition QHD suffisante pour le jeu et adapté aux configs moyennes, taux de rafraîchissement élevé qui siéra aux joueurs compétitifs sur Valorant ou CS, HDR 10… mais surtout dalle OLED qui apporte une image très confortable en jeu.

Tout n’est pas parfait, notamment au niveau du calibrage de la dalle ou encore de la luminosité, mais dans l’ensemble, le constat se montre très positif. Nous-mêmes, nous l’avons utilisé pendant une semaine (pour le travail et le jeu) et même si nous avons une préférence pour les dalles incurvées plus immersives, nous avons été séduits, notamment par la réactivité de l’image (taux de réponse à 0,03 ms).

A son tarif, nous avons donc l’un des meilleurs moniteurs OLED du marché. Un produit cohérent qui tient presque toutes ses promesses et qui devrait se hisser en haut de votre wishlist si vous cherchez une dalle QHD pour votre machine. Bref, un incontournable pour son segment de prix.