Canal+ est gratuit pour certains abonnés Freebox, Amazon dévoile sa plateforme Haul, c’est le récap’ de la semaine

Free offre un accès gratuit à Canal+ à certains abonnés, Amazon lance sa plateforme discount baptisée Haul, Google Home intègre désormais l’IA Gemini, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’Amazon lance sa plateforme discount, Google Home se met à jour et introduit l’IA Gemini. Certains clients Freebox peuvent profiter de Canal+ gratuitement pendant trois mois, Miles Morales devrait bientôt entrer dans le MCU et certains abonnés YouTube Premium se plaignent de constater l’affichage de publicités malgré l’offre choisie.

YouTube Premium : Google explique pourquoi certains contenus s’accompagnent de publicités

Alors que de nombreuses personnes choisissent l’offre YouTube Premium pour s’épargner les publicités, plusieurs abonnés ont partagé leur mécontentement sur Reddit face à des pages de réclame présentes dans certains contenus. Google a répondu à ces plaintes en expliquant que certaines promotions pour des partenariats précis pouvaient de temps en temps apparaître.

Lire : YouTube affiche de la publicité aux abonnés Premium, Google se justifie

Miles Morales rejoindra le MCU en 2026 ou 2027

Kevin Feige a profité de la convention biannuelle officielle de Disney pour annoncer l’arrivée de Miles Morales dans le MCU en live-action. Le personnage a déjà de nombreux fans grâce à sa présence dans les films d’animation Spider-Man : New Generation et Across The Spider-Verse et dans les jeux vidéo Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Marvel's Spider-Man 2. Encore un peu de patience, l’entrée de Miles Morales dans le MCU n’aura pas lieu avant 2026 ou 2027.

Lire : Spider-Man : Miles Morales va faire son entrée dans le MCU, mais il faudra être patient

Google Home : l’IA Gemini débarque dans votre maison connectée

Google Home vient de bénéficier d’une mise à jour qui s’accompagne de nouvelles fonctions grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini. Les caméras Nest ont été améliorées, la fonction « Help me create » simplifie l’utilisation des objets connectés et de nouvelles options de gestion permettent désormais d’utiliser votre Pixel Watch 2 pour communiquer avec les personnes à la porte.

Lire : Cette grosse mise à jour de Google Home accueille l’IA Gemini pour transformer votre maison connectée

Certains abonnés Freebox peuvent profiter gratuitement de Canal+ pendant trois mois

Bonne nouvelle pour les clients Free ayant décidé d’opter pour l’offre Freebox Pop ou Ultra Essentiel, l’opérateur vous donne accès gratuitement à la chaine Canal+ en live. En effet, les nouveaux abonnés peuvent profiter de la chaîne pendant 3 mois sans dépenser un centime. Pour enclencher cette offre, rendez-vous sur la chaîne 4 du Player TV de votre Freebox.

Lire : Bonne nouvelle : Free offre la chaîne Canal+ en live à certains de ses abonnés Freebox

C’est au tour d’Amazon de lancer sa plateforme discount

Face au succès de Temu et Shein, Amazon lance à son tour Haul, une plateforme dédiée à des produits aux prix ultra-compétitifs. Tous les colis arriveront de la Chine et seront livrés aux États-Unis par fret aérien. Vêtements, accessoires, produits ménagers, la plateforme proposera une large gamme d’articles à des prix cassés. Reste à savoir à quel point l’administration Trump risque de compliquer les échanges avec la Chine.

Lire : Amazon s’attaque à Temu et Shein avec sa propre plateforme aux prix cassés

Nos tests de la semaine

Huawei Watch GT 5 : alliez élégance et efficacité

Si vous êtes à la recherche d’une montre élégante, facile à personnaliser, légère et confortable, la Watch GT 5 est parfaite pour vous. Lors de notre test, nous avons été conquis par sa qualité d’affichage, la navigation intuitive et fluide dans les menus, l’autonomie très satisfaisante et le nouveau module Santé+. On aurait apprécié un magasin d’applications plus riche et on note que la charge complète n’est pas toujours très rapide. Attention, certaines fonctions sont réservées aux smartphones Huawei sous EMUI.

Lire : Test Huawei Watch GT 5 : la montre connectée élégante en ville et efficace en sport et santé

Apple AirPods 4 ANC : parfaits à condition d’avoir un iPad, un Mac ou un iPhone

Les AirPods 4 ANC sont légers, compacts et confortables. On aurait apprécié une autonomie plus longue mais la charge est très rapide. Ces écouteurs Apple s’accompagnent de nombreuses fonctions très pratiques, notamment la lecture des messages en fonction des mouvements de la tête. On regrette l’absence de contrôle du volume sur les écouteurs. À noter que les Airpods 4 ANC sont parfaits, à condition de posséder un appareil Apple.

Lire : Test des Apple AirPods 4 ANC : la réduction de bruit active vaut-elle les quelques euros de plus ?

Bose QC Ultra Headphones : le champion en matière de réduction de bruit active

Bose propose ici un casque impressionnant dans plusieurs domaines. Le QC Ultra Headphones est léger et confortable, facile à transporter, excellent en appel, et il est imbattable en matière de réduction de bruit active. Avec ses 30 heures d’autonomie, son mode immersif intéressant et son son personnalisable, ce casque se démarque de la concurrence et offre un très bon rapport qualité/prix. Une certification IP aurait été la bienvenue et les aigus sont encore « peaufinables ».

Lire : Test Bose QC Ultra Headphones : le casque audio de tous les superlatifs