Cet ordinateur portable veut signer une révolution dans le monde de l’informatique avec son processeur Snapdragon X Elite. Notre test de l’Asus Vivobook S15

Asus se lance dans l’inconnu avec son nouveau Vivobook S15. En effet, ce dernier est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, un CPU ARM qui cherche à marcher sur les plates-bandes des M d’Apple. Puissance, maîtrise de la chauffe, autonomie phénoménale, les promesses sont nombreuses et il est temps de voir si elles sont tenues.

Sur le marché des PC portables Windows, Intel et AMD règnent en maître depuis des décennies. En 2024, un nouveau challenger vient les défier : Qualcomm. Le constructeur américain veut s’immiscer sur le chemin débroussaillé par Apple en proposant des CPU ARM pour les laptops. Asus lui accorde sa confiance pour son Vivobook S15.

Sur le papier, la présence d’un processeur ARM promet énormément : puissance maîtrisée, chauffe limitée mais surtout autonomie monstrueuse, jusqu’à 18 heures selon le constructeur. Il est temps de voir si ces promesses sont tenues avec notre premier cobaye sorti directement des usines d’Asus : un ordinateur portable de 15 pouces conçu pour le travail nomade.

Le Vivobook S15 n’est-il que le premier pas vers une révolution des ordinateurs Windows ? Avons-nous là un simple pétard mouillé ? Réponse dans les lignes suivantes.

Prix et disponibilité

Le Vivobook S15 est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Il est affiché en deux versions :

16 Go de RAM : 1299 euros

32 Go de RAM : 1499 euros

Des prix corrects pour un ultra-portable, même si nous aurions espéré que la présence d’un SoC Qualcomm ait un effet plus important en nous faisant passer sous la barre des 1000 €. De fait, il est vendu au même prix que le Vivobook S14 (Intel Core Ultra 7 155H) que nous avons testé il y a peu. La comparaison sera donc de mise. Reste maintenant à voir si ces modèles représentent un vrai intérêt par rapport à ceux équipés d’un CPU Intel ou AMD.

Asus Vivobook S 15 Copilot Ecran OLED de 15,6 pouces

3,5 K

120 Hz Epaisseur 14,7 mm Poids 1,42 kg CPU Snapdragon X Elite X1E 78 100 3.4GHz GPU Qualcomm Adreno RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 2 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x port Jack 3.5 mm

- 1 x lecteur de carte microSD

Prix A partir de 1299 euros

Un design classique mais efficace

Dans le catalogue Asus, les Zenbook ont toujours représenté le top du top, la crème de la crème en termes de design. Les Vivobook, pour leur part, sont les PC aux finitions moins clinquantes, mais plus abordables. Cependant, la marque a elle-même brouillé les pistes ces dernières années avec des Vivobook de plus en plus premium en termes de design. Le Vivobook S15 continue sur cette dynamique.

Nous avons donc un châssis en aluminium anodisé de grande qualité. En main, le PC donne une vraie sensation de chic. Le format 15 pouces est également un compromis idéal entre le travail nomade et celui plus sédentaire. Il reste relativement léger pour sa taille (1,5 kilo) ainsi que fin (1,1 cm). On aime beaucoup !

Le capot arrière, surface argentée épurée, a malheureusement tendance à attirer les traces de doigts et les micro-rayures. Nous aurions aimé qu’Asus inclut une sacoche de protection directement dans le carton, mais ce n’est pas le cas. Il faudra investir à part, surtout si vous voulez le trimballer partout. Le Vivobook S15 est assez léger et petit pour se transporter de manière quotidienne dans un sac. Nous même l’avons fait pendant notre semaine de test sans aucun souci.

Les tranches se montrent assez épaisses pour abriter une connectique complète. De fait, nous trouvons deux ports USB 3.2 Type A, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un lecteur de cartes microSD, toujours utile. Bref, un PC pratique et « vie de bureau-proof » avec ses nombreux ports. Pas besoin d’acheter un HUB à part.

Asus reprend le clavier classique de la gamme Vivobook, avec ses qualités et ses défauts. Commençons par les défauts : il dispose d’une course longue et assez molle. Si la frappe n’est pas catastrophique, on a connu mieux, bien mieux, comme sur le Dell XPS 13 Plus ou encore le récent Huawei Matebook X Pro. Là, on a l’impression de taper sur du flan. On regrette aussi une touche entrée sur un niveau seulement, ce qui a tendance à nous faire taper * quand on la cherche. Un peu agaçant dans le feu de l'action.

Pour les qualités, on apprécie la présence d’un pavé numérique sur le format 15 pouces, mais aussi le rétroéclairage RGB sur quatre niveaux. Plus encore, la forme très légèrement concave des touches apporte un vrai confort, qui vient contrebalancer la frappe molle. Le trackpad, quant à lui, répond parfaitement aux sollicitations de l’utilisateur, même si nous le trouvons placé un poil trop à gauche (ce qui vient gêner la frappe). Du beau travail malgré cet écueil.

Concernant la partie écran, nous avons une belle dalle OLED de 15,6 pouces, nous reviendrons sur son cas dans la prochaine partie. Le Vivobook S15 dispose d’un ratio écran/façade de 85%, ce qui est correct. La webcam IR, pour sa part, permet de déverrouiller la session de l’utilisateur quasi-instantanément (le PC ne dispose pas de capteur d’empreintes). Petit plus : elle arbore un cache physique, ce qui s’avère très appréciable pour la protection de la vie privée. Ce n’est peut-être qu’un bout de plastique, mais sa présence devrait être la norme sur tous les produits du marché.

En définitive, le Vivobook S15 arbore un design maîtrisé et premium, malgré quelques écueils au niveau du clavier. Un PC agréable à utiliser dans la vie de tous les jours et qui peut miser sur son poids léger pour son format 15 pouces. Il est maintenant temps de se lancer dans le vif du sujet en s’attaquant à la technique.

Un écran OLED bien calibré, mais qui manque de luminosité

Le Vivobook S15 d’Asus est équipé d’une dalle OLED de 15,6 pouces d’une définition dite 3K (2880 x 1620 pixels). Elle est dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On regrette le choix d’un format 16 :9, peu pratique pour la bureautique, mais à part ça, nous avons quelque chose de très solide sur le papier. Encore une fois, Asus mise sur l’OLED afin de séduire les consommateurs et nous n’allons pas nous en plaindre.

L’OLED représente de nombreux avantages par rapport au LCD classique, comme un contraste quasi-infini. C’est le cas ici avec des noirs profonds et des blancs éclatants. C’est particulièrement agréable lors de visionnage de séries ou lors de sessions de jeu vidéo. Cette technologie a aussi des désavantages, comme une luminosité pas forcément au niveau. Ici, elle culmine à 400 cd/m² au maximum, c’est peu. Elle est couplée à un traitement des reflets inexistant. Conséquence : il est très difficile de travailler à l’extérieur avec son Vivobook que ce soit à la terrasse d’un café ou dans un parc. Nous avons essayé. Dommage pour un ultra-portable.

Le calibrage des couleurs est au rendez-vous, avec une température réglée à 6500K, soit la norme vidéo. En mode Couleurs Native (sélectionné par défaut dans le logiciel MyAsus), nous avons un Delta E moyen à 1,7, ce qui est excellent (en dessous de 3 étant bon). Seuls les verts sont un peu fluos pour donner plus d’impact à l’image. Une chose qui se corrige en sélectionnant le mode sRGB, plus adapté au traitement photo. L’utilisateur peut aussi régler l’image par lui-même en ajustant la température ou la saturation dans l'application du constructeur. Bref, un excellent calibrage.

En revanche, l’audio n’est pas à la fête. Les hauts-parleurs sont situés à la pire place possible : en-dessous du châssis à l’avant, ce qui a tendance à évacuer le son sur les côtés et à le rendre peu naturel. Plus encore, on note une grosse distorsion et un effet de boîte assez pénible. Pour faire simple : le châssis tremble. Ajoutons un cela un son déséquilibré, manquant cruellement de médiums et de bas médiums et nous avons une partie audio ratée. Dommage.

Un processeur qui veut changer la donne

La sortie du Vivobook S15 est un petit événement, puisque le PC embarque un processeur inédit : le Snapdragon X Elite de Qualcomm (X1E-78-100, 12 cœurs, fréquence max à 3,4 Ghz) épaulé ici par 32 Go de RAM. Un SoC ARM qui signe une révolution dans le monde du PC, jusque là cantonné aux CPU signés Intel ou AMD. Le but avec ce nouveau processeur est d’offrir des performances similaires, voire supérieures à celles des processeurs x86, tout en limitant la chauffe et en augmentant l’autonomie. C’est la première fois que nous le testons, nous sautons donc dans l’inconnu.

Nous nous sommes évidemment empressés de réaliser des benchmarks pour voir ce qu’il en était. En termes de performances pures, la déception règne : nous sommes loin de la révolution promise. Si on le compare au Vivobook S14 testé il y a peu dans nos colonnes (Intel Core Ultra 7 155H), l’Elite est un peu en-dessous.

De fait, le Snapdragon est suffisant pour du travail un peu gourmand, comme de la retouche photo ou encore du calcul, mais il n’apporte pas de plus-value par rapport à la concurrence. On note aussi une cadence limitée à 3 Ghz en toutes circonstances ainsi que des performances graphiques inférieures à l’Intel Arc.

Le CPU Adreno 741 est loin d’être aussi performant qu’espéré, surtout par rapport à la concurrence. Premièrement, tous les jeux du marché ne sont pas encore compatibles. Par exemple, Death Stranding ou encore Red Dead Redemption 2 refusent de se lancer. De même, certains titres gourmands, comme Baldur’s Gate 3, ont tendance à planter au démarrage trois fois sur quatre. Néanmoins, nous avons tout de même des performances satisfaisantes dans certains cas : ZAU, en définition native (3K) et avec les graphismes réglés en moyens, atteint les 45 images par seconde en moyenne. C’est bien ! Diablo 4 culmine lui à 30 FPS, même chose pour World of Warcraft. Baldur’s Gate 3, en 1080p et en graphismes moyens, atteint les 27 images par seconde, c'est jouable, mais il ne faut pas être trop exigeant. Banishers Ghost of New Eden fonctionne lui à 32 FPS dans les mêmes conditions, mais s’avère injouable à cause de nombreux bugs graphiques (corrigés prochainement via une mise à jour, on l’espère).

Bref, c’est la douche froide. Beaucoup de jeu ne sont pas compatibles et quand ils le sont, c’est en-deçà de la concurrence. Il faut dire qu'Intel a frappé très fort avec ses Arc. Nous ne parlons également pas des petits bugs graphiques constants qui viennent alourdir l’expérience, que ce soit en jeu ou simplement sur Windows. A titre d’exemple, l’écran subit parfois des « flash » sans aucune raison ou des éléments ne s’affichent pas entièrement. On peut espérer des améliorations avec des mises à jour et des pilotes dans le futur, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est vraiment pas la panacée. Bien évidemment, nous mettrons ce test à jour si les choses changent.

Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le comportement du PC est très intéressant. En effet, nous avons une cadence stable à 3 Ghz, mais aussi et surtout une excellente maîtrise de la chauffe et du bruit. En termes de nuisance sonore, nous ne dépassons pas les 37 décibels. Concrètement, il faut vraiment coller l’oreille sur le châssis pour entendre un léger souffle. La chauffe est également bien gérée, avec un pic à 42 degrés entre le clavier et l’écran, et 47 degrés au niveau de la grille d’aération sous le châssis. C'est très bien.

Le Snapdragon X Elite est donc une déception. Il n’apporte pas de plus-value en termes de performances par rapport à son homologue Intel Ultra 7 (surtout en termes graphiques). Toutefois, on peut signaler une gestion de la chauffe et du bruit exemplaires. Mais qu’en est-il de l’autonomie ?

Une autonomie qui écrase la concurrence

L’une des grosses promesses du processeur de Qualcomm, c’est l’autonomie. Engagement tenu ! Lors de notre test habituel (vidéo en streaming sur Edge, écran réglé à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé), il s’éteint au bout… de seize heures. C’est énorme ! En bureautique classique, vous pouvez ajouter deux heures de plus dans les mêmes conditions. Sur ce point, c’est tout simplement le meilleur du marché.

Asus fournit un chargeur de 90 Watts dans la boîte. A peine plus gros que celui d’un smartphone (400 grammes), il réalimente le PC en un peu moins de deux heures. Là encore, c’est bien. En résumé, c’est dans l’autonomie que processeur de Qualcomm trouve tout son intérêt. C'est déjà ça.

Alors, on achète ?

Ce test est celui du Vivobook S15 d’Asus, mais aussi du Snapdragon X Elite. Le PC en lui-même n’offre que peu de surprises, que ce soit au niveau du design, de l’ergonomie ou du calibrage d’écran. C’est carré, confortable, agréable à utiliser et facile à transporter. Sur ce point, Asus remplit parfaitement son contrat, malgré des défauts évidents.

Le véritable intérêt de la machine, c’est bien entendu la présence du CPU de Qualcomm. Déception sur ce point, puisqu’il n’y a pas vraiment d’avantages à choisir ce modèle plutôt qu’une déclinaison Intel ou AMD. Au contraire, puisque le Snapdragon est en-dessous de la concurrence, l’Intel Ultra 7 155H en tête (vendu dans la même gamme de prix). Ajoutons à cela de nombreux bugs graphiques qui témoignent d’un processeur encore loin d’être parfaitement finalisé, comme des flashs sur l’écran, des bugs d’affichage ou des jeux injouables. En revanche, on ne peut que saluer l’autonomie monstrueuse, un vrai point fort.

De fait, l’achat d’un PC équipé d’un processeur Snapdragon X Elite n’a pas réellement d’intérêt aujourd’hui, sauf pour ceux qui veulent le top du top en termes d’autonomie. Ce sont bien les travailleurs ultra-nomades qui pourraient être séduits ici. Mais quand on compare ce Vivobook S15 au S14 testé il y a peu dans nos colonnes, il n’y a pas photo : mieux vaut se tourner vers le S14 et son processeur Intel. Bref, la première expérimentation avec Qualcomm est loin d’être catastrophique, mais nous restons loin, très loin, de la révolution promise.