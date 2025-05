La batterie de vos objets connectés va tenir plus longtemps grâce à cette nouvelle version du Bluetooth

Le Bluetooth continue d’évoluer en silence, mais une nouvelle version pourrait bien changer la donne. Plus discrète, plus économe, elle promet des bénéfices concrets pour tous les objets connectés.

De plus en plus d’objets de notre quotidien reposent sur des connexions sans fil. Montres connectées, écouteurs, traqueurs ou accessoires domotiques utilisent presque tous le Bluetooth pour échanger des données. Cette technologie est devenue omniprésente, mais elle n’est pas sans défaut. Elle peut drainer la batterie des appareils et, surtout, permettre un pistage discret par des tiers malveillants.

Pour répondre à ces enjeux, le Bluetooth SIG, l’organisme responsable de la norme, a dévoilé le Bluetooth 6.1. Cette nouvelle génération sera disponible dans les appareils électroniques à partir de 2026. Elle apporte des changements techniques qui auront un impact concret sur l’autonomie et la sécurité. Certains fabricants comme Apple pourraient l’adopter très rapidement, dès la sortie de leurs prochains modèles.

Le Bluetooth 6.1 améliore l’autonomie des appareils et empêche les traqueurs de suivre vos objets connectés

Le Bluetooth 6.1 introduit une fonction appelée Randomized Resolvable Private Addresses. Elle permet de modifier l’adresse Bluetooth de manière plus fréquente et plus aléatoire. Cette nouvelle méthode rend le pistage des appareils bien plus difficile, même à l’aide de capteurs placés dans des lieux publics. Autre avantage majeur : ce changement d’adresse n’est plus géré par le processeur principal, mais directement par la puce Bluetooth. Cela réduit l’utilisation de ce dernier et donc la consommation d’énergie. Les objets connectés comme les écouteurs sans fil, les montres et les smartphones verront leur autonomie prolongée grâce à cette optimisation.

Même si la norme est déjà officialisée, les premiers objets compatibles ne seront pas disponibles avant 2026. Les fabricants doivent d’abord adapter leurs composants, valider les tests, puis passer à la production. Dans certains cas, des appareils déjà commercialisés pourraient recevoir une mise à jour logicielle si leur matériel le permet. L’entreprise Bluetooth SIG a aussi annoncé un nouveau rythme de publication, avec deux mises à jour par an. Cela signifie que les futures améliorations arriveront plus rapidement. Dès fin 2026, la version 6.2 est attendue, avec des avancées sur l’efficacité énergétique et la compatibilité entre appareils connectés.