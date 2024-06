Ce kit pour Tesla coûte moins de 500 euros. Mais il règle définitivement l’un des plus gros problèmes des voitures

Tesla est connue pour ses innovations impressionnantes, mais une caractéristique de ses nouveaux modèles a suscité des réactions mitigées. Voici comment la corriger pour retrouver un meilleur confort de conduite.

Les Tesla sont souvent acclamées pour leurs options avant-gardistes et innovantes. Les phares adaptatifs qui ajustent automatiquement leur intensité, la conduite autonome qui a été finalisée il y a quelques mois, ou les compétitions de jeu vidéo dans les stations de recharge en sont des exemples d’une longue liste. Néanmoins, ces véhicules ont récemment intégré un changement qui dérange certains utilisateurs : la suppression des manettes de clignotants et de sélection de vitesse.

Les derniers modèles de Tesla, notamment les Model S, X et la toute dernière version de la Model 3, ont abandonné les manettes physiques. Ceci a pour effet de compliquer des manœuvres comme les changements de direction et les sélections de vitesse. Heureusement, le marché des accessoires a rapidement réagi. Un fabricant a mis au point des commodos de rechange qui s’intègrent parfaitement aux nouveaux modèles et offrent une solution pour ceux qui préfèrent les commandes physiques.

Ce kit vous permet de retrouver les manettes de clignotants de votre Tesla

Il faut dire que, selon le fabricant, l'installation de ces nouvelles manettes est simple avec les bons outils. Dans la vidéo de démonstration, on voit qu’il les remonte avec une clé à cliquet. Cependant, il est important de suivre attentivement les instructions, car certaines parties, comme la colonne de direction, nécessitent des forces de serrage précises et donc, l'utilisation de clés dynamométriques. Pour s'assurer d'une installation correcte et sécurisée, nous vous recommandons donc de faire appel à un professionnel. D'après le site du fabricant, cette modification n’a pas d’impact de sur la garantie du véhicule.

Malgré leur apparence assez peu esthétique, une fois installées, ces manettes de rechange fonctionnent comme si elles avaient été installées en usine. Le coût de ce kit est d'environ 465 euros. Il faudra aussi y ajouter la main d'œuvre si vous passez par un professionnel. Il est donc important de peser le pour et le contre pour déterminer si cette modification en vaut vraiment la peine.