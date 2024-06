Abonnés Canal+, voici (encore) une mauvaise nouvelle pour votre accès à Disney+

Dès le mois de juillet 2024, les abonnés Canal+ qui bénéficiaient de Disney+ Standard dans leur offre vont être basculés sur Disney+ Standard avec pub.

Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent en ce qui concerne l'accès inclus à Disney+ dans plusieurs offres de Canal+. Il y a quelques jours, nous apprenions que Disney+ allait quitter les différents bouquets Canal+ dans lesquels la plateforme était disponible à partir du 1er janvier 2025. Le service de streaming vidéo à la demande est ainsi remplacé par Max dans ces formules.

Et voilà qu'une autre information nous parvient, et qui ne va pas faire plaisir non plus aux abonnés de Canal+. Dans un email à ses clients et sur son site officiel, la chaîne cryptée indique que ses abonnés actuels comme les nouveaux abonnés auront désormais accès à Disney Standard avec pub, alors qu'ils pouvaient jusqu'ici profiter de Disney+ sans publicité. Cette rétrogradation sera effective à partir du 1er juillet 2024, et n'entraîne aucune modification tarifaire de votre abonnement.

Six mois de publicité sur Disney+ avant la disparition du service

Si vous êtes concernés par ce changement et que vous avez des films et séries à regarder sur Disney+ (Star Wars: The Acolyte y est par exemple en cours de diffusion), nous ne pouvons que vous inviter à profiter de la fin du mois de juin pour effectuer votre visionnage. Dans quelques jours déjà, l'expérience se dégradera et vous serez alors contraints de supporter des publicités avant le début et pendant la lecture de votre programme.

Prenant exemple sur Netflix, Disney+ a lancé en novembre dernier son offre avec pub pour 5,99 euros par mois. D'après le groupe américain, on retrouve avec cette formule environ quatre minutes d'écrans publicitaires par heure en moyenne. Disney+ Standard est facturé à 8,99 euros par mois (ou 89,90 euros par an) et ajoute les téléchargements sur 10 appareils comme avantage. Pour Disney+ Premium, comptez 11,99 euros mensuels ou 119,90 euros annuels. Vous obtenez alors le support de la 4K HDR, du son Dolby Atmos et de la lecture sur quatre appareils en simultané au lieu de deux.

Il est toujours possible de souscrire à Disney+ Standard et Disney+ Premium depuis l'écosystème de Canal+, mais le prix de l'abonnement est ajouté au montant de votre facture.