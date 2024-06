Oppo n’est pas la seule marque à revenir en France avec des ambitions renouvelées. C’est aussi le cas de Realme. Quelques jours après avoir annoncé la série Realme 12, c’est la gamme GT qui débarque. Le Realme GT 6 reprend les codes de ses prédécesseurs : une grosse puissance, de beaux atours et un prix très modique. Lancement en France en juillet.

Oppo est parti de France en 2023 pour mieux revenir en 2024. Nous avons couvert cette semaine le lancement officiel des Reno 12 et 12 Pro, successeur des Reno 8 et 8 Pro que nous avions pu prendre en main il y a un an et demi. Dans quelques jours, nous publierions d’ailleurs sur Phonandroid le test complet de la version Pro. Le retour d’Oppo est progressif, bien sûr. Les Reno arrivent en premier. Et les Find arriveront ensuite, fin 2024 ou début 2025.

Mais qu’en est-il des marques alternatives d’Oppo ? Nous parlons évidemment de OnePlue et Realme. OnePlus continue de distribuer certains de ses produits en France, comme le OnePlus 12. Mais uniquement en ligne, comme à la grande époque. Et Realme a assuré une présence minimum avec des modèles entrée de gamme, comme le Realme C55 ou le Realme C67. Et, récemment, elle prend davantage la parole. Une équipe française est à nouveau sur le pont pour promouvoir la série Realme 12 dont plusieurs modèles seront présents sur les étals de votre enseigne préférée.

La gamme GT de Realme revient en France pour bousculer Xiaomi et Motorola

Et ce n’est qu’un début. Aujourd’hui, à l’occasion d’une conférence européenne organisée à Milan, la marque a dévoilé le Realme GT 6 et le Realme GT 6T. C’est donc le grand retour de la série GT en France. Une série que nous avons beaucoup apprécié, notamment le Realme GT 2 Pro qui n’avait pas grand chose à envier à des smartphones vendus plusieurs centaines d’euros plus cher. Les Realme GT 6 et 6T en sont les dignes successeurs : grosse puissance, large écran, beaux atours et petit prix.

En effet, le Realme GT 6 est annoncé à partir de 600 euros, tandis que le Realme GT 6T démarre à 550 euros. Pour ces prix, vous profitez d’un smartphone complet, capable d’assumer toutes vos envies. Même le gaming. Voici les principaux éléments de la fiche technique :

Realme GT 6

Ecran AMOLED LTPO 120 Hz Full HD+ de 6,78 pouces

120 Hz Full HD+ de 6,78 pouces Luminosité maximale annoncée 6000 nits

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Processeur Snapdragon 8s Gen 3

Batterie 5500 mAh compatible charge rapide 120 watts

Capteur photo principal Sony LYT-808 50 MP avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Capteur photo téléobjectif 50 MP, zoom optique 2x

Capteur photo ultra grand angle 8 MP

Capteur selfie 32 MP

Realme GT 6T

Ecran AMOLED LTPO 120 Hz Full HD+ de 6,78 pouces

120 Hz Full HD+ de 6,78 pouces Luminosité maximale annoncée 6000 nits

Lecteur d’empreinte sous l’écran

Processeur Snapdragon 7+ Gen 3

Batterie 5500 mAh compatible charge rapide 120 watts

Capteur photo principal Sony LYT-808 50 MP avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Capteur photo ultra grand angle 8 MP

Capteur selfie 32 MP

Voici également tous les prix (hors promotion et précommande) avec les différentes configurations :

Realme GT 6 8+256 Go -> 600 euros

Realme GT 6 12+256 Go -> 700 euros

Realme GT 6 16+512 Go -> 800 euros

Realme GT 6T 8+256 Go -> 550 euros

Realme GT 6 12+256 Go -> 600 euros

Le téléphone se positionne sur le même créneau que Motorola avec le Edge 50 Pro ou Xiaomi avec les Poco F6 et Poco F6 Pro. Le Realme GT 6 sera en précommande du 21 juin au 4 juillet chez Amazon. Durant cette période, les smartphones seront moins chers et accompagnés de plusieurs bonus (chargeur et écouteurs). D’ici là, le test complet du smartphone sera évidemment disponible sur Phonandroid.