Le realme 8i est à moins de 150 € du coté d’Électro Dépôt

A la recherche d'un smartphone pas cher sous la barre des 150 euros ? Le bon plan que propose Électro Dépôt pourrait vous plaire. Habituellement commercialisé à 199 €, le smartphone realme 8i fait l'objet d'une réduction de 50 euros qui fait chuter son prix à 149,98 €.

Belle offre à saisir d'urgence du coté de l'enseigne Électro Dépôt qui propose actuellement le smartphone realme 8i au meilleur prix du marché, à savoir 149,98 €. Pour ce prix contenu, vous avez un smartphone qui propose l'essentiel de ce qu'un utilisateur peut attendre d'un téléphone en 2022.

Pas de fiche technique musclée, mais un terminal qui va à l'essentiel. On retrouve ainsi une mémoire RAM de 4 Go, une mémoire interne de 64 Go, un écran de 6,6″ pouces LCD FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Un fait assez rare pour être souligné sur un appareil dans cette gamme de prix. C'est le Soc Mediatek Helio G96 qui anime le tout.

Pour le reste, on retrouve une batterie de 5 000 mAh, un capteur d'empreintes digitales situé sur le coté, ainsi qu'un un emplacement pour 3 cartes (jusqu'à 2 Nano SIM et 1 carte microSD de 256Go). Le smartphone est livré avec un coque de protection qui permettra de le protéger dès sa sortie de boîte. Pour la partie logicielle, on retrouve Android 11. Enfin, la partie photo est assurée par un triple capteur de 50 + 2 + 2 MP et un capteur selfie de 16 MP.

