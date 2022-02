Le Xiaomi 11T n’a jamais été aussi abordable qu’à ce jour

Le smartphone haut de gamme Xiaomi 11T fait actuellement l'objet d'un bon plan sur le site d'Amazon France. Le e-commerçant le propose à 417,49 € au lieu de 569 €. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles à saisir au plus vite.

Alors qu'on le trouve généralement aux alentours des 569 €, le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 11T fait l'objet d'une réduction du coté d'Amazon. Il est possible de se procurer la version avec 128 Go de stockage interne et 8 Go de RAM à 417,49 euros. Plutôt pas mal donc !

Pour un prix avoisinant les 400 euros, vous avez un smartphone très performant avec plus d'une corde à son arc. Concernant sa fiche technique, on retrouve une dalle OLED d'une diagonale de 6,67″ définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Un excellent point donc qui vous permettra de profiter de tous vos contenus sur une dalle fluide et réactive en toutes circonstances.

Ensuite, la partie hardware est assurée par un processeur Dimensity 1200-Ultra de MediaTek lui assurant une compatibilité avec le réseau 5G. Enfin, on retrouve une batterie compatible avec la charge rapide 67 W, et un triple capteur photo dont un principal Samsung ISOCELL HMX de 108 MP, un objectif ultra grand-angle Sony IMX355 8 MP, et une lentille macro. De quoi faire de belles photos et vidéos dans toutes les conditions.

