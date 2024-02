PS5 : Sony améliore enfin le son du micro de la DualSense dans la dernière bêta

Sony vient de déployer la dernière bêta du firmware de la PS5 qui apporte moult améliorations à sa console. Parmi les nouveautés, on retient surtout une meilleure réduction du bruit sur le micro de la DualSense, qui permettra enfin aux joueurs ne possédant pas de casque de mieux se faire comprendre de leurs coéquipiers.

Si la DualSense est probablement l’une des meilleures manettes du marché en ce moment — ou du moins, la plus avancée technologiquement — cela ne l’empêche pas de souffrir de quelques défauts rédhibitoires. Ceux qui ont déjà essayé d’utiliser son micro pour jouer en ligne savent très bien de quoi on parle. Bien entendu, difficile de s’attendre à la même qualité qu’un casque gaming. Reste que le son est foncièrement mauvais et qu’il est bien difficile de se faire comprendre de ses coéquipiers — ou adversaires.

Fort heureusement, il semblerait que Sony se soit enfin décidé à s’attaquer au problème. Dans la dernière bêta du firmware de la PS5, le constructeur japonais introduit une nouvelle méthode de réduction de bruit dans le micro de la DualSense. « La qualité de capture du micro sur ces manettes a été améliorée par un nouveau modèle de machine learning basé sur une IA », explique ce dernier, avant de préciser que le son des touches et du jeu sont désormais totalement imperceptibles.

La dernière bêta de la PS5 est disponible avec le plein de nouveautés

Sony ne s’est d’ailleurs pas arrêté là puisque le volume de la manette a également été augmenté, afin de « distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux. » La firme rappelle d’ailleurs qu’il est possible de régler le volume depuis les paramètres de la console. Par ailleurs, un nouveau paramètre permettant de régler le niveau de luminosité de l’indicateur d’alimentation a été ajouté dans Paramètres > Système > Signal sonore et lumière > Luminosité.

Enfin, de nouvelles options d’interactions sont disponibles pour les spectateurs d’une partie partagée par son joueur. Ces derniers peuvent désormais pointer un endroit précis à l’écran et même dessiner une forme comme un trait ou un cercle afin de donner des indications au joueur. De nouvelles réactions ont également été ajoutées. La bêta a été déployée en France et peut être accédée via un lien d’invitation envoyé par mail.

Source : Sony