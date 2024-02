PS5 : vous n’avez plus besoin d’un mot de passe pour vous connecter à votre compte PlayStation

Sony vient d’annoncer la prise en charge des passkeys pour le compte PlayStation des joueurs. Dorénavant, ces derniers n’auront donc plus besoin d’utiliser un mot de passe pour se connecter à leur compte. On vous explique comment activer cette fonctionnalité.

Ces derniers mois, nous avons vu les passkeys envahir le web et nos appareils numériques. Cette solution d’authentification, jugée bien plus sécurisée que les mots de passe, est arrivée en grande pompe dans Android 14, WhatsApp et bien d’autres applications qui les prennent désormais en charge. Alors que la Nintendo Switch a emboîté le pas à l’automne dernier, on attendait que Sony en fasse de même.

C’est désormais chose faite. C’est sur X (Twitter) que la firme japonaise a annoncé la nouvelle. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent décider de s’authentifier par un passkey plutôt qu’un mot de passe pour accéder à leur compte PlayStation. Ils pourront alors se connecter grâce au scanner d’empreinte de leur smartphone ou avec Face ID s’ils possèdent un iPhone.

PlayStation prend enfin en charge les passkeys pour plus de sécurité

Pour en profiter, il faudra au préalable activer l’option depuis les paramètres de votre compte PlayStation. Voici la marche à suivre :

Connectez-vous à votre compte PlayStation sur navigateur ou sur l’application mobile Rendez-vous dans la section Sécurité des paramètres Suivez les instructions à l’écran pour vérifier votre adresse mail Dans la section Se connecter avec une clé d’identification, cliquez sur le bouton Modifier

Cliquez sur Créer une clé d’authentification

Une fois votre passkey généré, vous pourrez vous connecter à votre compte PlayStation avec la méthode biométrique de votre choix, en fonction de votre appareil. Sony conseille par ailleurs d’utiliser un gestionnaire de passkey, tel que iCloud Keychain, Google Password Manager, 1Password, ou encore Dashlane.

Au fil du temps, il y a fort à parier que les passkeys finissent par remplacer complètement les mots de passe. Bien plus sécurisés, puisque ne pouvant théoriquement pas être volés, ces derniers n’attendent que la démocratisation des technologies biométriques sur nos appareils et leur prise en charge par les applications web pour devenir la nouvelle référence de l’authentification.