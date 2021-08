Le prix du OnePlus 8T est en chute libre sur Amazon !

Le smartphone OnePlus 8T dans sa version embarquant 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne fait l'objet d'une réduction de 200 euros du coté d'Amazon France. Il est ainsi possible de s'en équiper pour une durée limitée à 399,99 € au lieu de 599 € en moyenne.

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer l'excellent smartphone OnePlus 8T sous la barre des 400 €. Grâce à une réduction de 200 € accordée par Amazon, le prix du smartphone est en chute libre et s'affiche à seulement 399,99 € au lieu de 599 € en moyenne. C'est donc le bon moment pour craquer. C'est la version 8 Go de RAM + 128 Go de mémoire interne dans son coloris argent lunaire qui fait l'objet de cette promotion.

Le OnePlus 8T est un smartphone qui propose sans doute l'un des meilleurs rapport qualité prix du marché, surtout à ce tarif très avantageux. Côté caractéristiques techniques, le terminal arbore un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels.

On retrouve le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865, une batterie de 4 500 mAh compatible Warp Charge ainsi que le système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 11. Pour ce qui est de la partie photo, le smartphone est équipé d'un quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.

Enfin, si vous souhaitez obtenir plus d'information sur ce smartphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du OnePlus 8T.

