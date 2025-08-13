Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox pour la rentrée

Bouygues Telecom, qui met régulièrement à jour les tarifs de ses offres Internet, lance une nouvelle offre d’entrée de gamme au prix de 28,99 € : la Bbox rentrée. Mais celle-ci a comme un air de déjà-vu.

Bouygues Telecom met régulièrement à jour ses offres Internet pour s’adapter à l’évolution tant des technologies que des usages de ses clients. En mars dernier, l’opérateur a entièrement revu sa gamme de Bbox : il a supprimé le WiFi 5, généralisé les technologies plus récentes et augmenté ses tarifs sur l’ensemble des abonnements. Plus récemment, il a augmenté le prix de ses abonnements fibre, en contrepartie d’une hausse de débit. Les clients ont par ailleurs le choix, comme souvent, de refuser cette nouvelle offre – ici jusqu’au 20 septembre.

Mais cette fois-ci, c’est un « bon plan de la rentrée » que vous propose Bouygues Telecom avec une nouvelle offre avec Internet, télévision et téléphone : la Bbox rentrée, disponible dès maintenant.

Bouygues Telecom lance son offre de rentrée pour 28,99 €

L’offre Bbox rentrée propose en effet :

Un débit descendant de 1 Gb/s et un débit montant de 700 Mb/s, c’est généralement suffisant pour la plupart des gens.

L’installation fibre gratuite

Plus de 180 chaînes de télévision avec le décodeur TV 4K et l’appli B.tv

Un enregistreur TV de 100 heures

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.

La Bbox rentrée est disponible, avec engagement d’un an, au prix de 28,99 €/mois pendant 1 an, et elle le restera même après 12 mois à condition que vous ayez un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus (hors forfaits B&YOU). Sinon, elle passera à 35,99 €/mois. À titre de comparaison, la Livebox Fibre d’Orange (avec engagement d’un an) et la Freebox Pop de Free (sans engagement) sont toutes les deux à 29,99 €, mais elles proposent un WiFi 7, une fibre très rapide et davantage de chaînes TV. En revanche, la box d’Orange passe à 42,99 €/mois après un an et celle de Free à 39,99 €. Pour faire votre choix en matière de box Internet, tout dépend de vos besoins.

Notons toutefois que cette offre, déclarée par la marque comme « le bon plan de la rentrée », ressemble à s’y méprendre à une offre précédente d’entrée de gamme : la Bbox Fit. Cette dernière n’est actuellement plus présentée dans l’onglet « Bbox fibre » aux côtés des Bbox must et ultym, vraisemblablement remplacée par la Bbox rentrée.