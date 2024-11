Bouygues Telecom lance une offre fibre optique très alléchante, mais est-elle faite pour vous ?

Une nouvelle offre fibre B&YOU a tout pour plaire sur le papier : tarif bas et débit très élevé. Pourtant, elle n'est clairement pas faite pour tout le monde. Voici ce qu'il faut savoir.

Ça bouge chez Bouygues Telecom. Après avoir augmenté à la fois les débits et les prix de plusieurs de ses offres, voilà que l'opérateur en sort une nouvelle via sa marque low cost B&YOU. C'est assez rare pour être signalé.

En règle générale, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) se contentent de sortir de nouvelles box de temps en temps et de modifier les formules existantes en y ajoutant des options. Ici, il s'agit bien d'une offre inédite.

On s'en doute, elle n'arrive pas par hasard. Citant une étude de 2023 réalisée pour son compte, Bouygues Telecom explique que “22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16% de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne“. De ce constat est né B&YOU Pure Fibre. Voyons ce qu'il se cache derrière ce nom.

Découvrez si l'offre B&YOU Pure Fibre de Bouygues Telecom peut vous convenir

Comme son nom l'indique, B&YOU Pure Fibre propose de la fibre optique (FTTH, soit un raccord direct à votre domicile). Le débit théorique en téléchargement est de 8 Gbit/s, tandis qu'en envoi, il peut atteindre 1 Gbit/s. Autant dire que vous n'aurez aucun mal à visionner vos séries Netflix ou Disney+ en 4K tout en téléchargeant l'intégralité des clichés stockés sur votre compte Google Photos par exemple.

La particularité de B&YOU Pure Fibre, c'est que l'offre ne comporte ni TV, ni téléphone fixe. On est sur “la première offre 100 % fibre“, telle que la décrit le FAI. À vous de voir si vous faites partie des pourcentages mentionnés plus haut.

Si c'est le cas, l'abonnement est à vous pour 23,99 € par mois sans engagement. L'opérateur précise que le tarif n'augmentera pas la deuxième année. Ce sera sûrement le cas à partir de la 3e, mais rien n'a été annoncé pour le moment.