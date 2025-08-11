Les premiers smartphones Android avec la puce la plus puissante du marché arrivent plus vite que vous ne le pensez

Le lancement des tout premiers modèles de smartphones Android embarquant la puce Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm est maintenant imminent. On fait le point sur les appareils dont la sortie est attendue avant la fin de l'année 2025.

Les puces Snapdragon 8 Elite 2 promettent des gains de performances significatifs et une consommation réduite grâce à un nouveau procédé de gravure de 2 nm. Une précision incroyable qui nous rapproche de plus en plus d'une limite fondamentale. Les détails les plus fins, notamment les transistors, ne font en effet plus qu'une dizaine d'atomes de silicium de large.

Mesurer les performances réelles de cette puce implique bien sûr qu'un premier smartphone soit mis sur le marché. Au moment où nous écrivons ces lignes, l'attente n'est plus très longue. Xiaomi devrait dans les prochaines semaines ouvrir le bal avec un premier modèle sous Snapdragon 8 Elite 2.

Quels seront les premiers modèles sous Snapdragon 8 Elite 2 ?

Aucune autre info sur l'appareil n'a pour l'instant été dévoilée. On peut simplement supposer qu'il sera lancé en marge du Qualcomm Tech Summit à la rentrée. Mais quelques infos émergent également autour de smartphones d'autres constructeurs. Realme, notamment est pressenti pour dévoiler les Realme GT 8 avec au moins une variante embarquant la puce.

La marque devrait lever le voile sur sa gamme dans le courant d'octobre. Au delà d'une puce très économe, Realme proposerait des capacités de batterie généreuses, jusqu'à 7 000 mAh – suggérant un bond en avant important en matière d'autonomie. La marque faisait déjà partie des premières à intégrer une puce Snapdragon 8 Elite dans sa gamme Realme GT7 fin 2024.

Au delà de ces deux marques, on peut s'attendre à ce que OnePlus lance également l'un des premiers smartphones sous Snapdragon 8 Elite 2 avant la fin de l'année 2024, en tout cas dans certains marchés. La marque tarde rarement à proposer un modèle de smartphone construit autour de la puce la plus puissante du moment.

Logiquement, donc, le OnePlus 15 devrait faire partie du peloton de tête sur ce point. Le modèle sera vraisemblablement lancé en Chine avant la nouvelle année avec un lancement international quelque semaines plus tard en 2026. L'arrivée de la puce chez des noms comme Samsung devrait, elle, prendre un peu plus de temps.

La marque vient de lancer plusieurs smartphones premium dont les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 le 9 juillet 2025. De quoi s'attendre à l'arrivée d'appareils Samsung sous Snapdragon 8 Elite 2 autour du mois de juillet 2026.