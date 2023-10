RTX 4090 : certains joueurs vont payer leur carte graphique plus cher, voilà pourquoi

Mauvaise nouvelle pour certains gamers, la carte graphique GeForce RTX 4090 24 Go de NVIDIA a doublé de prix en Chine en raison des sanctions américaines interdisant l'exportation de GPU haut de gamme vers la Chine.

En réponse à l'application récente de nouvelles restrictions à l'exportation par les États-Unis, visant en particulier les puces graphiques à haute performance telles que les GPU de centre de données NVIDIA H800 et les cartes graphiques destinées aux gamers, la Chine a vu les tarifs des GPU s’envoler sur son marché.

VideoCardz a interrogé de nombreux détaillants chinois en ligne et a constaté que les stocks de cartes RTX 4090 s'étaient évaporés ou avaient vu leurs tarifs doubler par rapport à leur prix de lancement. La panique a été alimentée par la décision de Nvidia de retirer son stock de cartes graphiques RTX 4090 de sa boutique officielle sur la plateforme d'achat chinoise JD.com.

Les prix des cartes graphiques Nvidia s’envolent en Chine

Les nouvelles règles établies par l'administration Biden entreront en vigueur le 16 novembre 2023, après quoi NVIDIA ne sera plus autorisée à expédier la plupart de ses GPU haut de gamme. À cause des documents “ECCN 3A090 et 4A090” publiés par les États-Unis, l'exportation vers la Chine de tout GPU/puce dépassant la barrière des 600 Go/s de bande passante mémoire, ou 4800 TOPS (Tera Operations Per Second), sera restreinte. La RTX 4090 sera donc également concernée par cette mesure.

Étant donné que la GeForce RTX 4090 sera effectivement interdite en Chine dans quelques semaines, le prix des cartes graphiques a tout simplement grimpé en flèche. Ils ont même été multipliés par 4 sur certaines plateformes. On retrouve désormais la RTX 4090 sur la plupart des sites de vente en ligne à un tarif d’environ 26 000 yuans, soit 3 355 euros. C’est donc près de 2 fois plus que le prix pratiqué en France, qui a d’ailleurs augmenté il y a quelques jours.

On s’attend maintenant à ce que les joueurs chinois se tournent vers l'acquisition de cartes RTX 4080, car celles-ci ne sont pas concernées par les nouvelles restrictions. On devrait donc voir une explosion des ventes de cette référence en Chine au cours des prochains mois, car elle deviendra la carte Nvidia la plus puissante vendue dans le pays.