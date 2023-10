RTX 4090 : Nvidia augmente le prix de sa carte graphique la plus chère

Mauvaise nouvelle pour les joueurs, Nvidia vient de revoir à la hausse le tarif de sa carte graphique la plus puissante, la RTX 4090, alors que celle-ci était déjà considérée comme inabordable par la plupart des gamers.

La RTX 4090, carte graphique phare de Nvidia, est actuellement la plus rapide du marché pour les gamers en quête des meilleures performances possibles. Le 12 octobre, la RTX 4090 a fêté son premier anniversaire sur le marché. Il y a un an, elle est arrivée à un prix de lancement de 1949 €, qui a beaucoup fait parler de lui.

Au cours de l'année écoulée, la RTX 4090 a dû faire face à plusieurs fluctuations de prix. Le prix de lancement initial a été quelque peu influencé par des taux de change EUR/USD défavorables, ce qui a souvent entraîné des coûts plus élevés pour les clients européens en raison de la force du dollar américain. Ceux-ci ne seront d’ailleurs pas épargnés par une nouvelle hausse du tarif.

La RTX 4090 coûte 30 euros de plus en Europe

En février 2023, la RTX 4090 était disponible à 1859 euros, et en mars, elle était proposée à 1819 euros. Ces baisses de prix ont certainement été bien accueillies par les consommateurs. Mieux encore, en mai 2023, la carte graphique a atteint son prix le plus bas : « seulement » 1769 euros en Europe.

Malheureusement, au lieu de continuer sur cette bonne lancée, Nvidia a finalement de nouveau ajusté le prix de la RTX 4090, à la hausse cette fois, le fixant à 1799 €. C’est donc 30 euros supplémentaires par rapport à son tarif constaté il y a seulement quelques jours.

Ces ajustements de prix n'ont pas affecté l'ensemble de la gamme RTX 40. Alors que les modèles RTX 4080 et 4060 semblent conserver leur prix de vente initial avec des variations mineures allant jusqu'à 10 €, la RTX 4090 fait figure d'exception. Alors que NVIDIA continue de faire face à la concurrence de nouvelles offres telles que les GPU AMD Radeon et Intel, on pourrait s'attendre à ce que les prix restent stables ou même diminuent, mais Nvidia a finalement choisi d’augmenter ses tarifs.

Rappelons que ces ajustements concernent uniquement la Founders Edition de la RTX 4090 sur le site officiel de Nvidia. Il vous sera toujours possible de trouver des versions personnalisées moins chères, ou de profiter de belles promotions à certains moments de l’année.