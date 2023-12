Nvidia lance une nouvelle RTX 4090, mais bon courage pour l’avoir

Nvidia vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de la RTX 4090. Baptisée RTX 4090D, cette nouvelle variante se veut légèrement moins puissante. Malheureusement, les utilisateurs européens et français vont devoir faire une croix dessus.

Depuis ce 19 octobre 2023, les activités de Nvidia sur le marché chinois ont pris un sérieux coup dans l'aile. La faute à un nouvel embargo décrété par le gouvernement américain, qui a pour vocation de limiter les exportations de GPU performants vers l'Empire du Milieu. Cette mesure a été décrétée pour empêcher la Chine d'accéder à ces composants majoritairement utilisés dans les technologies basées sur l'IA et les supercalculateurs.

Nvidia embourbée dans les nouvelles restrictions américaines

Plus précisément, l'extension de ces restrictions prévoit l'interdiction de l'exportation de tout GPU/puce dépassant les 600 Go/s de bande passante mémoire, ou de 4800 TOPS (Tera Operation Per Second). Résultat, Nvidia s'est retrouvé dans l'impossibilité de vendre sur ce territoire crucial plusieurs produits, notamment les puces A800, H800, H100 et AD102 (la puce utilisée dans les RTX 4090). Dans la foulée de l'annonce de ces restrictions, les actions en bourse de Nvidia ont chuté drastiquement de 3,54 % au Nasdaq.

Les joueurs chinois ont pu constater rapidement les conséquences de cet embargo, puisque les prix de la RTX 4090 24 Go ont littéralement doublé en quelques jours. Du moins, pour les modèles encore disponibles. Pour cause, Nvidia avait décidé de retirer son stock de cartes graphiques du site JD.com, l'une des principales plateformes d'achat du pays.

Or, des rumeurs ont rapidement laissé entendre que Nvidia comptait lancer une nouvelle version de la RTX 4090, “compatible” avec les nouvelles limitations américaines. C'est désormais chose faite avec la RTX 4090D.

Nvidia lance la RTX 4090D en Chine pour contourner les sanctions

Concrètement, quelles sont les différences avec le modèle original ? Tout d'abord, cette variante embarque une puce AD102-250, un GPU moins véloce qui propose seulement 14 592 CUDA Cores contre 16 384 sur la RTX 4090 première du nom. Le nombre de coeurs Tensor a également été revu à la baisse, passant ainsi de 456 coeurs à 512.

Concernant la mémoire, on reste toujours du 24 GO de RAM GDDR6X avec une interface 384-bit. La fréquence de base grimpe un peu, pour atteindre les 2,28 GHz (contre 2,23) sur la RTX 4090. Aucun changement à signaler sur la fréquence Boost, toujours de 2,52 GHz. En revanche, la consommation énergétique est légèrement plus importante, avec un TDP de 425 W contre 450 W sur la RTX 4090.

Dans les faits, on se retrouve donc avec une RTX 4090D quasiment identique à l'original. De ce que l'on sait pour l'instant, il y a très peu de chances de voir arriver cette variante sur les marchés européens. Pour cause, elle est proposée en Chine à 12 999 ¥, soit au même prix que la RTX 4090 avant sa suppression. Par conséquent, on voit mal quel serait l'intérêt pour Nvidia de cannibaliser les ventes de la RTX 4090 sur les marchés européens et américains en lançant un modèle moins performant à un prix identique.