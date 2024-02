Nvidia déploie une mise à jour qui améliore la technologie DLSS sur certains jeux

Nvidia se prépare au lancement de Skull and Bones, le nouveau jeu d'action en monde ouvert d'Ubisoft, en publiant un nouveau pilote GPU GeForce optimisé pour le jeu, mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Nvidia vient de lancer un nouveau pilote graphique, la version 551.52 WHQL. Celle-ci améliore non seulement les graphismes du jeu Skull and Bones avec le ray tracing et du DLSS 2, mais ajoute également la prise en charge de la technologie DLSS 3 pour deux autres jeux et corrige quelques bugs.

Skull and Bones sortira ce vendredi sur PC et console, et les joueurs PC équipés d'une carte graphique GeForce RTX pourront profiter du jeu avec la technologie « ray-traced global illumination », qui ajoute un éclairage et des ombres réalistes. Le jeu prendra également en charge DLSS 2, qui utilise l'IA pour améliorer les performances du jeu et la qualité de l'image. NVIDIA n'a pas communiqué de chiffres précis concernant le framerate qu’il faut attendre, mais il s’agit quoi qu’il arrive d’une bonne nouvelle pour les joueurs.

Qu’apporte le nouveau pilote de Nvidia ?

Le nouveau pilote apporte également la prise en charge du DLSS 3 pour deux autres jeux : Smallland : Survive the Wilds et Banishers : Ghosts of New Eden. Pour ceux qui n'ont pas besoin de performances supplémentaires, NVIDIA propose également le mode DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Ce mode utilise la même technologie d'IA que DLSS, mais au lieu d'augmenter le taux de rafraîchissement, il améliore la qualité de l'image en utilisant une image en définition native. Il en résulte une image plus nette et plus claire, pour une expérience plus immersive.

Le nouveau pilote corrige également certains problèmes signalés par les utilisateurs, tels que des micro-saccades dans certains jeux lorsque la synchronisation verticale est activée, des saccades dans Red Dead Redemption 2 sur certains ordinateurs portables, des problèmes de stabilité dans Immortals of Aveum, et des saccades lors du défilement dans les navigateurs web sur certaines configurations. Ces correctifs ont été publiés la semaine dernière sous forme de hotfix, mais ils sont désormais inclus dans la version officielle du pilote. Enfin, ce nouveau pilote prend également officiellement en charge les cartes Super (RTX 4080 Super, 4070 Ti Super, 4070 Super), ce qui était attendu de pied ferme par les premiers propriétaires des nouveaux GPU.