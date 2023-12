Les RTX 5000 arriveraient dès 2024, voici ce que l’on peut attendre des performances

Nvidia se préparerait à lancer une toute nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX 5000, et on sait désormais que celles-ci devraient arriver sur le marché bien plus rapidement que nous ne l’imaginions.

Après la sortie des RTX 4000, tous les yeux sont désormais tournés vers la prochaine architecture GPU de Nvidia, dont le nom de code est « Blackwell ». La carte haut de gamme RTX 5090, équipée du GPU GB202, devrait apporter une augmentation substantielle des performances, mais nous ne devrions pas assister à un gain similaire à ce que nous avions pu voir avec la génération précédente.

En effet, selon les sources de Moore’s Law Is Dead au sein de NVIDIA, la société se prépare à lancer les cartes RTX 5000 Blackwell au quatrième trimestre 2024, en fonction de facteurs tels que les ventes de RTX 40 et le positionnement concurrentiel de RDNA 4 pendant les fêtes de fin d'année. La fuite suggère que NVIDIA pourrait mettre l'accent sur l'efficacité de la série RTX 5000 au CES 2025, en en faisant un point central de l'événement.

Nvidia pourrait précipiter la sortie des RTX 5000

En termes de performances, la fuite indique que le gain de performances des RTX 5000 pourrait ne pas être à la hauteur du bond remarquable observé entre les architectures Ampere et Ada. En comparant les résultats des benchmarks, la RTX 4090 est actuellement 1,9 fois plus performante que la RTX 3090 dans le benchmark 3DMark Time Spy Graphics, et tout semble désormais indiquer que la prochaine RTX 5090 pourrait ne pas proposer un tel gain.

En ce qui concerne les spécifications de la carte, RedGamingTech fournit des détails sur la RTX 5090, indiquant 192 SM, 36 Go de mémoire à 36 Gbps et un bus de 384 bits. Le GPU devrait être doté d'une matrice monolithique fabriquée à l'aide du processus TSMC N3E, ce qui serait une première pour le marché des cartes graphiques.

En précipitant la sortie des RTX 5000 dès la fin de l’année prochaine, Nvidia n’aurait pas eu le temps de rendre ses cartes graphiques aussi puissantes que prévu. L’idée d'un monstrueux bus mémoire de 512 bits aurait été abandonnée, mais on s’attend tout de même à retrouver quelques éléments intéressants tels qu’une nouvelle mémoire RAM vidéo GDDR7 signée Samsung.