Le POCO X5 5G disponible à moins de 250€ chez AliExpress !

Pendant les French Days, AliExpress casse les prix de nombreux smartphones parmi lesquels le POCO X5 5G ! On vous détaille 2 offres qui vous permettent de profiter du smartphone à prix mini ci-dessous.

Découvrir le POCO X5 à 205,90€ Découvrir le POCO X5 à 276€

Les French Days continuent chez AliExpress ! Et aujourd'hui, l'enseigne a décidé de casser le prix du PCO X5 5G via deux offres qui vous permettent de profiter de l'une ou de l'autre en fonction de si les stocks sont épuisés :

Le POCO X5 5G à 205,90€ au lieu de 300€.

Le POCO X5 5G à 276€ au lieu de 300€.

Pour profiter de ce prix, vous devez inscrire le code promo AEFD24 lors de votre commande.

Le POCO X5 5G : des performances dignes des plus grands dans un smartphone accessible

Avec le POCO X5 5G, le constructeur de smartphone fait fort et arrive à proposer des performances exceptionnelles pour un prix défiant toute concurrence. Il propose en effet un processeur Snapdragon 695, soit l'un des plus performants du marché aujourd'hui, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité sans pareille.

Côté image, il propose un écran de 6,67″ AMOLED DotDisplay avec une luminance de 1200 nits et une résolution de 2400 x 1080 px. Son écran se démarque de la concurrence par sa qualité, mais aussi son élégance et sa consommation d'énergie réfléchie et économique.

Doté d'une batterie de 5000mAh, il peut tenir jusqu'à 20h en appel, 21h en lecture de vidéo, 192h en écoute de musique et 13h en enregistrement de vidéo en 1080p. Et pour ceux qui arriveraient quand même à bout de ce smartphone, le POCO X5 5G propose la charge ultra rapide 33W.

Enfin, côté photo, il propose un capteur arrière grand angle de 48Mp, un ultra grand angle de 8Mp et une caméra macro de 2Mp.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.