POCO F5 Pro (512 Go) : le nouveau smartphone est déjà à prix cassé pour son lancement !

À peine lancé et déjà à prix cassé ! Pour célébrer son arrivée dans l'Hexagone, le nouveau smartphone POCO F5 Pro proposé dans sa version 512 Go peut être obtenu à moins de 400 euros grâce à un code promo et à un bonus de reprise. Tous les détails à connaître sont à lire dans la suite de l'article.

Ça y est ! Xiaomi a officiellement lancé les POCO F5 et F5 Pro depuis ce mardi 9 mai 2023. Sur la version française de sa boutique en ligne officielle, la marque chinoise a décidé de proposer des offres de lancement jusqu'au 16 mai prochain.

Ainsi, le modèle 512 Go du POCO F5 Pro disponible en deux coloris au choix est à 548,70 euros au lieu de 649,90 euros. La réduction de 200 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 50 euros de la part du store et une autre remise de 50 euros avec le coupon 512GO. Le code promo doit être saisi manuellement lors du récapitulatif de la commande.

Mais ce n'est pas fini : un bonus de reprise allant de 150 à 200 euros peut aussi être obtenu à condition de rendre un ancien appareil (voir conditions). Au total, le Xiaomi POCO F5 Pro est donc au prix de revient maximal de 398,70 euros.

À propos de ses principales caractéristiques, le POCO F5 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, une luminosité maximale de 1 400 nits et une résolution 2K de 1440 x 3200 pixels. On retrouve aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 5160 mAh avec la charge rapide à 67W et le système MIUI 14 pour POCO. Quant à l'APN, une triple caméra arrière de 64 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 16 MP sont de la partie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article lié au test du Xiaomi POCO F5 Pro.