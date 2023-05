Grosses chutes de prix sur les Xiaomi Redmi Note 12, 11S et 10A chez AliExpress !

Les French Days sont bel et bien là chez AliExpress et pour l'occasion, l'enseigne propose des offres difficiles à rater. Parmi toutes les offres, on a trouvé plusieurs smartphones Xiaomi Redmi Note à prix mini ! Découvrez les offres ci-dessous.

Découvrir le Redmi Note 12 chez AliExpress

Pendant les French Days chez AliExpress, vous pouvez trouver plusieurs smartphones à prix mini. Mais attention, cette période de promotion ne dure que quelques jours. Alors pour vous aider à gagner du temps, on a sélectionné ci-dessous 3 smartphones Xiaomi Redmi Note à prix cassé !

En première position, on vous conseille de vous tourner vers le Xiaomi Remi Note 12 disponible pour seulement 226€ au lieu de 250€ grâce au code promo AEFD24.

Sur sa fiche technique, on trouve :

Un processeur Snapdragon 685 octa-core CPU

4 à 8Go de RAM

128Go de stockage SSD

Un écran 6,67″ FHD+ AMOLED DotDisplay

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

Une batterie de 5000mAh

La charge rapide 33W

Des modules photo 50Mp + 8Mp + 2Mp AI Triple caméra arrière

Une caméra frontale de 13Mp

Le Xiaomi Redmi Note 11S à prix mini

Découvrir le Redmi Note 11s chez AliExpress

Pendant les French Days, vous pouvez aussi découvrir le Xiaomi Redmi Note 11s disponible pour seulement 181€ au lieu de 205€ grâce au code AEFD24.

Sur sa fiche technique, on trouve :

Un processeur MediaTek Helio G96 Octa Core

Un écran 6,43″ FHD+ AMOLED

Un taux de rafraîchissement de 90Hz

6 à 8Go de RAM

128Go de stockage SSD

Une caméra arrière quad AI 108Mp + 8Mp + 2Mp + 2Mp

Une caméra frontale de 16Mp

Une batterie de 5000mAh

La charge rapide de 33W Pro

Le Xiaomi Redmi 10A à prix mini chez AliExpress

Découvrir le Redmi 10A chez AliExpress

Ca ne vous suffit pas ? AliExpress vous propose aussi le Redmi 10A pour seulement 111€ au lieu de 123€ grâce au code AEFD12.

Sur sa fiche technique, on aime :

Son processeur MediaTek Helio G25 OCte Cote

Son écran de 6,53″ avec une résolution de 1600 x 720 px

2 à 4Go de RAM

128Go de stockage SSD

Sa caméra arrière de 13Mp + 2Mp

Sa caméra frontale de 5Mp

Sa batterie haute capacité de 5000 mAh

La charge rapide 10W

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.