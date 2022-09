Le Pixel 7 Pro déjà déballé, l’écran du Galaxy Z Flip 3 cassé, c’est le récap

Une utilisatrice de Galaxy Z Flip 3 rapporte que l’écran pliable de son smartphone s’est cassé en deux au niveau de la charnière après seulement un an d’utilisation. Un magasin au Bangladesh a déballé un Pixel 7 Pro largement avant sa sortie. Et des coupures d’électricité de moins de deux heures pourraient être organisées pour délester le réseau électrique. C’est le récap.

Vendredi 2 septembre 2022, c’était le lancement de la nouvelle série Les anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video. Tirée de l’œuvre de J.R.R. Tokien, le Seigneur des Anneaux, cette série très attendue a été visionnée par 25 millions de téléspectateurs dans le monde lors de la mise en ligne de son premier épisode. La moyenne des notes des journalistes et critiques est plutôt élevée, puisqu’elle atteint 84 % sur Rotten Tomatoes. Mais, outre le fait de ne pas faire l’unanimité, elle subit une vague importante de commentaires racistes, misogynes et insultants. Ce qui est fort dommage. À la rédaction, nous avons beaucoup apprécié la série et nous lui avons consacré un dossier complet où nous ajouterons le résumé des épisodes à mesure de leurs sorties. En attendant, voici le récap du 5 septembre.

Le Pixel 7 Pro fait déjà l’objet d’un unboxing complet

Nous le savons : Google va présenter deux smartphones dans les prochaines semaines : les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. En attendant les informations officielles, de nombreuses fuites et rumeurs animent les réseaux sociaux. Mais la palme revient sans conteste à Gadgetfull BD, un magasin situé au Bangladesh. Ce dernier a publié une vidéo qui dévoile tout le contenu de la boîte et bien évidemment les contours du smartphone. La vidéo est accessible en cliquant sur le lien ci-dessous.

L‘écran du Galaxy Z Fold 3 est-il plus fragile qu’annoncé ?

Selon Samsung, l’écran du Galaxy Z Flip 3 est testé pour durer longtemps. La firme annonce que l’écran atteint 200 000 ouvertures et fermetures. Soit une longévité de plusieurs années. Seulement, tous les modèles ne semblent pas être aussi résistants : une journaliste britannique a posté une photo de son Z Flip 3 dont l’écran s’est coupé en deux après un an d’utilisation seulement… Et évidemment, le smartphone n’est plus utilisable.

Pénurie d’électricité : Enedis ne coupera pas plus un compteur Linky qu’un autre

Le compteur connecté Linky fait l’objet de nombreuses polémiques. Certaines sont vraies, comme le fait que les distributeurs d’électricité alternatifs peuvent accéder à vos données personnelles sans autorisation. D’autres semblent fausses. L’une de ces fausses rumeurs concerne le risque plus élevé de subir une coupure d’électricité cet hiver, à une époque où les tensions internationales sont élevées et où le froid s’installe en Europe. Selon le quotidien Libération, les coupures d’électricité, qui pourraient être une solution envisagée pour délester le réseau selon Élisabeth Borne, ne cibleraient pas plus spécifiquement les foyers équipés d’un Linky… mais tous les foyers français.

