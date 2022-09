Pixel 7 Pro : le smartphone déjà déballé en vidéo avant son lancement officiel

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Pixel 7 Pro, le prochain smartphone haut de gamme de Google, a déjà été déballé en vidéo alors que l’appareil n’a toujours pas été officiellement présenté par le fabricant.

La réputation de Google en matière de confidentialité de ses nouveaux appareils n’est plus à faire. Il n’est pas rare de voir les produits du fabricant tomber entre les mains d’utilisateurs avant leur lancement et faire l’objet de déballages avant l’heure, et c’est exactement ce qui vient d’arriver au Pixel 7 Pro, son prochain smartphone haut de gamme.

En effet, Gadgetfull BD, un magasin de détail au Bangladesh, a déjà pu mettre la main sur un exemplaire du Pixel 7 Pro, et ne s’est pas gêné pour le déballer en vidéo. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous avions pu voir l’appareil, puisqu’un prototype du Pixel 7 Pro avait déjà été manipulé par un utilisateur dès le mois de juin.

Le Pixel 7 Pro est déjà pris en main avant sa sortie

La vidéo elle-même ne révèle malheureusement pas grand-chose sur le Pixel 7 Pro. Le téléphone présenté est livré dans un coloris noir et ressemble exactement au Pixel 7 Pro que Google a montré il y a des mois à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O 2022.

Sur le dos de l’appareil, on peut noter la présence du logo de Google, ce qui confirme qu’il s’agit bien d’un appareil final et non d’un prototype. La boîte présente des matériaux similaires à ceux que l'on trouve avec les appareils de la série Pixel 6, pas de surprise donc de ce côté-là.

L'appareil démarre et affiche un écran d'accueil « Bienvenue sur votre Pixel ». On retrouve toujours une caméra logée dans un poinçon en haut de l’écran. En parlant de l’écran, ce dernier semble légèrement moins incurvé que la génération précédente, ce qui ravira probablement de nombreux utilisateurs.

Concernant les accessoires dans la boîte, il faudra vraisemblablement se contenter d’un simple câble USB-C. Pour rappel, Google avait retiré l’adaptateur secteur des boîtes de ses smartphones depuis la sortie du Pixel 6 l’année dernière, nous ne nous attendions donc malheureusement pas à son retour sur cette génération.