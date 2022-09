Galaxy Z Flip 3 : l’écran de certains smartphones se brise après seulement 1 an d’utilisation

Le Galaxy Z Flip 3 est devenu le smartphone pliable le plus populaire, mais certains utilisateurs ont déjà eu la malchance de voir l’écran de leur appareil se casser. Pourtant, le téléphone est sorti il y a seulement un peu plus d’un an.

Un an seulement après le lancement du Galaxy Z Flip 3, de nombreux utilisateurs ont signalé sur les réseaux sociaux que l’écran de leur smartphone s’était brisé. On rappelle qu’un des principaux intérêts des smartphones pliables et de pouvoir ouvrir et fermer son smartphone à sa guise, et Samsung garantit même 200 000 pliages sur ses Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3.

Les smartphones pliables ont déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’ils n’avaient rien à envier à certains appareils traditionnels en matière de durabilité, dont par exemple lors des tests du YouTubeur JerryRigEverything. Malheureusement, quelques utilisateurs ont eu la malchance de voir l’écran de leur smartphone craquer après moins d’un an d’utilisation.

L’écran de certains Galaxy Z Flip 3 est plus fragile que prévu

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont récemment annoncé que l’écran de leur Galaxy Z Flip 3 s’est brisé. Zoé Kleinman, rédactrice chez la BBC, a par exemple publié à la fin du mois d’août une image de son smartphone, sur laquelle on remarque que l’écran s’est brisé en son centre, au niveau de la charnière. Plus le temps passe, et plus les pixels aux alentours sont devenus noirs, et le reste de l’écran est devenu vert.

Plusieurs autres utilisateurs ont également publié des images de leurs propres Galaxy Z Flip 3 avec le même problème. Il serait étonnant que ceux-ci aient déjà atteint les 200 000 pliages annoncés par Samsung, et on peut donc se demander si l’écran du smartphone ne serait pas plus fragile que prévu. Ceux qui disposent toujours de la garantie pourront contacter Samsung, mais les autres devront débourser plus de 300 euros pour un nouvel écran.

Quoi qu’il en soit, Samsung a récemment lancé une nouvelle itération de son smartphone pliable phare, le Galaxy Z Flip 4. Ce dernier promet également 200 000 ouvertures et fermetures avant de montrer des signes de fatigue, mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant de savoir si la nouvelle charnière est plus solide que la génération précédente.