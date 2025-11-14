Le pack Découverte complet Philips Hue W&C est à moitié prix : c’est le moment de connecter votre éclairage !

Le Black Friday est en avance cette année ! Boulanger a d’ores et déjà dévoilé ses offres et les ampoules connectées n’y échappent pas. Vous pouvez ainsi vous offrir ce pack Découverte Philips Hue W&C à 89,99€ au lieu de 199,99€, soit -55%. C’est un excellent prix !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les objets connectés nous simplifient la vie au quotidien mais leur coût peut malheureusement être un frein. À l’approche du Black Friday, de nombreux produits high-tech passent à prix cassé. C’est le cas des ampoules connectées Philips Hue.

Boulanger propose actuellement un pack Découverte avec 2 ampoules White and Color Ambiance, un pont Philips Hue, un variateur et une prise connectée pour 89,99€ seulement au lieu de 199,99€. À ce prix-là, inutile d’attendre plus longtemps, vous ne trouverez pas moins cher !

Que contient le pack Découverte Philips Hue W&C proposé à prix cassé sur Boulanger ?

Vous souhaitez connecter votre éclairage ? Ce bon plan est fait pour vous ! À l’occasion du Black Friday qui arrive à grands pas, Boulanger propose un pack complet à 89,99 € seulement contenant une prise connectée, un pont Hue Bridge et un variateur.

Vous trouverez également 2 ampoules White and Color Ambiance qui vous donnent la possibilité de personnaliser l’ambiance lumineuse dans les pièces de votre maison. Vous avez ainsi le choix parmi plus de 16 millions de couleurs disponibles et 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide. Votre éclairage s’adapte à vos envies, en fonction de votre humeur, du film que vous regardez, pour faire la fête ou au contraire pour une ambiance cocooning.

Vous pouvez contrôler votre éclairage directement depuis votre smartphone avec l’application Philips Hue qui vous permet de configurer des scénarios et automatiser des actions selon vos habitudes. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant.