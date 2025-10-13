Le kit de démarrage Philips Hue White chute à moins de 60 € à la Fnac, c’est une affaire !

Philips Hue est la marque de référence pour connecter les éclairages de sa maison. Et pour commencer à s’équiper, il n’y a rien de mieux que le kit de démarrage Philips Hue White, surtout qu’il est actuellement à prix cassé à la Fnac. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous souhaitez équiper votre maison d’ampoules connectées mais vous ne savez pas comment faire ? Avec le kit de démarrage Philips Hue White, avoir un éclairage connecté dans sa maison n’a jamais été aussi simple. Pour moins de 60 euros, vous obtenez un pont de connexion, 3 ampoules connectées et un interrupteur sans fil avec variateur. C’est tout le nécessaire pour pouvoir contrôler vos ampoules à distance.

Le kit de démarrage Philips Hue White est habituellement en vente pour environ 100 €. Mais il est actuellement à prix cassé à la Fnac puisqu’il chute à seulement 59,99 €. En plus, la livraison est gratuite. C’est donc l’occasion parfaite de passer à l’action et de moderniser sa maison sans se ruiner.

Le meilleur kit pour connecter l’éclairage de sa maison

Le kit de démarrage Philips Hue White comprend le pont de connexion Hue. Vous ne savez pas ce que c’est ? Normal. Il s’agit d’un boîtier que vous branchez à votre box internet pour pouvoir connecter vos ampoules au WiFi de votre domicile. Vous pouvez connecter jusqu’à 50 ampoules et lampes compatibles en simultanée. Une fois cette installation faite, vous pourrez contrôler tous vos éclairages depuis votre smartphone avec l’application Android et iOS Philips Hue. Vous pouvez ainsi personnaliser votre éclairage en choisissant les nuances de blanc ainsi que l’intensité pour chaque ampoule. Mais vous pourrez aussi programmer des horaires d’utilisation pour un allumage automatique ou encore utiliser la fonction minuterie pour que l’éclairage s’éteigne tout seul au bout d’un certain temps.

Le kit comprend 3 ampoules E27. Vous pourrez donc équiper trois pièces. Et si vous voulez étendre votre éclairage connecté à d’autres pièces ou d’autres lampes. Il vous suffira d’acquérir d’autres ampoules Philips Hue et de les synchroniser à votre pont Hue.

Dans le kit de démarrage Philips Hue White, vous trouverez aussi un interrupteur avec variateur sans fil. Celui-ci fonctionne avec des piles et il permet de contrôler à distance les ampoules sans avoir à utiliser votre smartphone.

Enfin, les éclairages connectés Philips Hue sont compatibles avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple HomeKit. Cela vous permet de contrôler vos ampoules à la voix en utilisant l’assistant vocal de votre choix.