Lampe connectée Philips Hue Go + télécommande : Boulanger propose ce pack à moitié prix !

Boulanger propose une grosse réduction sur la lampe connectée portative Philips Hue Go W&C et offre en plus l’interrupteur Dimmer Switch V2. On vous dit comment profiter de cette offre.

En ce moment sur Boulanger, le prix de la lampe Philips Hue Go passe à 55 € au lieu de 90 €. L’enseigne vous offre en plus l’interrupteur Dimmer switch V2 d’une valeur de 21,99 €. Cette dernière sert de télécommande, vous permettant de contrôler la lampe à distance.

L’interrupteur s’ajoute automatiquement au panier avec la lampe. L’ensemble vous revient ainsi à 55 € au lieu de 112 €. Cela représente une réduction de 50%. Vous obtenez ainsi le pack à moitié prix.

Philips Hue W&C Go + Dimmer Switch V2 : mettez de l’ambiance partout à la maison

Discrète et polyvalente, la Philip Hue Go est conçue pour offrir un éclairage personnalisé tout en gardant une grande mobilité. C’est une lampe connectée portative que vous pouvez déplacer dans n’importe quelle pièce.

C’est par exemple une excellente lampe de chevet. Elle peut également s’utiliser à l’extérieur, notamment dans le jardin, avec la possibilité de personnaliser ses couleurs à volonté. En plus du blanc, elle offre ainsi des millions de couleurs grâce à la technologie White & Color Ambiance.

L’autre force de la Philips Hue Go, c’est qu’elle peut se synchroniser avec la musique. La lumière peut ainsi réagir en direct à vos morceaux de musique, vos films ou jeux vidéo.

La lampe connectée dispose par ailleurs d’une batterie rechargeable. Vous pouvez donc l’utiliser sans la brancher pour une durée d’éclairage allant de 2h30 à 3h. En mode bougie (éclairage tamisé), l’autonomie monte jusqu’à 18 heures.

Enfin, l’interrupteur Dimmer Switch V2 permet de contrôler la lampe et d’autres produits Philips Hue en appairage Bluetooth. ? Vous pouvez ainsi allumer et éteindre la lumière, varier l’intensité et personnaliser l’ambiance d’éclairage.