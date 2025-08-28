La lampe connectée Philips HUE W&C Go est à prix cassé avec la télécommande offerte !

Boulanger propose actuellement une offre extrêmement intéressante sur deux produits Philips Hue : la lampe connectée Philips HUE W&C Go et la télécommande. Ce petit pack passe à moitié prix dans le panier grâce à une cascade de promotions cumulables. On vous explique tout, c’est très simple.

Le système de lampes connectées Philips Hue est l’un des plus complets avec de nombreuses références de produits différents à installer chez soi. Vous avez bien sûr les simples ampoules connectées, mais il existe en plus toute une gamme de luminaires pour tous les goûts et toutes les situations. Et bien sûr, toutes ces références s'intègrent sans aucun souci dans votre système d’éclairage connecté déjà existant.

Ainsi, vous pouvez vous procurer en ce moment chez Boulanger la lampe d’ambiance Philips HUE W&C Go qui fonctionne aussi bien à l'intérieur sur secteur qu’à l’extérieur sur batterie. Cette petite lampe au design très réussi plaît beaucoup mais son tarif de 89,99 euros est un gros frein à l’achat. Alors Boulanger a sorti le grand jeu pour vous faire craquer. Dans un premier temps, cette lampe est affichée en promotion à 75,99 euros. Mais quand vous la mettez dans votre panier, le prix baisse automatiquement de 20 euros et vous obtenez gratuitement un interrupteur PHILIPS HUE Dimmer switch V2 d’une valeur de 21,99 euros. Vous vous retrouvez donc à payer seulement 55,99 euros un panier d’une valeur totale de 111,98 euros, soit une baisse de prix totale de 50%.

Philips HUE W&C Go : une lampe portable très pratique

Philips Hue est la marque de référence en ce qui concerne les éclairages connectés intelligents. Les produits proposés sont à la fois innovants mais aussi très simples à installer et utiliser au quotidien.

Ainsi, la lampe Philips HUE W&C Go est une lampe d’ambiance au design réussi avec sa forme ronde sobre et élégante qui peut afficher 16 millions de couleurs différentes et ainsi installer exactement l’ambiance désirée.

Le gros point fort de ce modèle est qu’il possède une batterie rechargeable pour pouvoir l’emporter où vous voulez. En mode éclairage intelligent, vous aurez quasiment 3 heures d’autonomie et en mode bougie, vous pourrez tenir 18 heures avec une seule charge.

En outre, la lampe vous permet aussi d’utiliser des modes préprogrammés pour lire, se relaxer ou se concentrer par exemple. Vous pouvez également l’utiliser pour mettre l’ambiance dans une soirée puisqu'elle peut se synchroniser avec la musique jouée. Très simple d’utilisation, elle se contrôle avec un seul bouton ou en bluetooth depuis votre smartphone. Elle est aussi compatible avec Apple Homekit, Alexa et Google Assistant.