La stabilisation des vidéos sera bien meilleure dans les smartphones de 2023, voici pourquoi

Tecno a officialisé une nouvelle technologie de module périscopique prénommée Eagle Eye Lens. Elle offre un zoom optique plus grand et une meilleure stabilisation d'image sans pour autant épaissir le smartphone.

Tecno présente un nouveau type d’objectif à double prisme. Selon Jimmy Hsu, directeur Recherche et développement de la compagnie, affirme que cette technologie nommée Eagle Eye Lens est simplement révolutionnaire. Le fabricant chinois de smartphones a bien l’intention de l’utiliser dans ses appareils dès 2023, mais aimerait aussi la voir adoptée dans les flagships de la concurrence.

Le capteur périscope permet de proposer les performances d’un zoom optique sans trop épaissir le l’appareil. Pour ce faire, il intègre un prisme qui reflète la lumière à 90 degrés. L’avantage du système est double. Tout d’abord, plutôt que d’allonger la longueur focale sur sa profondeur, l’objectif s’étire donc sur sa hauteur. Par ailleurs, le prisme, qui est mobile sur plusieurs axes, permet d’améliorer la qualité de stabilisation de l’image. Cette fonctionnalité est indispensable lorsque l’on zoome fortement sur un sujet : la moindre vibration est démultipliée et donne une image tremblante.

La technologie Eagle Eye Lens utilise l'IA pour calculer le mouvement des prismes et stabiliser les vidéos

L’Eagle Eye Lens est non seulement le premier téléobjectif périscopique à double prisme au monde, mais de plus, selon Tecno, ses deux prismes disposent du plus grand degré d’inclinaison sur le marché. Couplée à un double stabilisateur d’image en grand angle, cette technologie nous offrira, en théorie, des vidéos spectaculaires « dont les sujets même en mouvement restent au centre de l'image ». Tecno affirme que les mouvements des prismes sont calculés grâce à l’Intelligence artificielle. Ils tournent à plus ou moins 16 ou 20 degrés selon que l’on filme en mode portrait ou en paysage.

Les téléobjectifs périscopiques commencent à peine à faire leur apparition dans les smartphones haut de gamme, sous l’impulsion des fabricants de smartphones chinois principalement. Huawei, par exemple, a fait forte impression avec le P30 Pro, considéré comme le roi des photophones en 2019.