Realme GT3 : le nouveau roi de la charge rapide promet les 100% en moins de 10 mn

A l'occasion du MWC 2023 de Barcelone, Realme vient de lever le voile ce mardi 28 février 2023 sur son nouveau smartphone : le Realme GT3. L'appareil veut s'imposer comme le nouveau roi de la recharge rapide, avec une charge de 240W capable d'atteindre les 100% en moins de 10 minutes.

Comme vous le savez peut-être, le MWC 2023 a ouvert ses portes à Barcelone ce 27 février. L'occasion pour nous de vous dévoiler les nouveautés à venir sur le marché, comme ces premiers prototypes de smartphone et PC à écrans enroulables de Lenovo.

Mais cette fois-ci, nous allons parler de Realme. En effet, la marque chinoise est revenue sur le devant de la scène ce mardi 28 février 2023 pour présenter le Realme GT3, son tout nouveau smartphone.

Le Realme GT3 se présente comme la version dédiée au marché international du Realme GT Neo 5 240W, un appareil réservé au territoire chinois et lancé en fin d'année 2022. Sans surprise, le Realme GT3 reprend à la lettre la fiche technique du GT Neo 5, à commencer par l'intégration de la charge rapide 240W.

Realme GT3, le nouveau roi de la recharge rapide

Et oui, avec le Realme GT3, le constructeur veut s'imposer comme le nouveau roi de la charge rapide, et ce pour les années à venir “car il atteint la puissance de charge maximale possible sous les normes USB Type-C”. Ainsi, Realme promet de recharger la batterie Li-Po de 4600 mAh du GT3 en seulement 9 minutes et 30 secondes. Et si vous êtes pressé, le smartphone pourra récupérer 20% d'autonomie en seulement 80 secondes de charge, et 50% en 4 minutes.

Pour proposer cette technologie de charge rapide révolutionnaire, le Realme GT s'appuie sur trois puces de charge de 100W afin d'atteindre une efficacité de transfert de 98,5% durant la charge. Cette puissance émane d'un double chargeur GaN (nitrure de gallium) que l'on retrouvait déjà sur le chargeur 150W de Realme de l'année dernière.

Câble USB 12A et une chambre à vapeur gigantesque

Par ailleurs, ce chargeur s'accompagne du premier câble USB-C de 12A. Pour éviter d'éventuelles surchauffes, le smartphone est équipé d'une chambre à vapeur massive de 6580 mm². Rappelons que Samsung a choisi d'abandonner cette technologie sur ses Galaxy S22.

Cette chambre à vapeur, qui aura pour responsabilité de garder au frais la puce Snapdragon 8+ Gen 1 du Realme GT3, occupe 61 % de la batterie. De quoi garantir des températures acceptables durant la charge rapide. Par ailleurs, Realme promet que cette puissance n'impactera pas la durée de vie de la batterie. Ainsi, elle conservera 80% de sa capacité initiale après 1600 cycles.

Pour indiquer l'état de charge de la batterie, Realme s'est permis une petite folie en intégrant une interface LED sur la façade arrière. L'idée étant de vous informer du niveau d'autonomie avec un code couleur, de rouge à vert.

Une fiche technique identique à celle du GT Neo 5

Quant au reste de sa fiche technique, comme dit plus haut, le Realme GT3 reprend les caractéristiques du GT Neo 5. On retrouve sous le capot l'ancien SoC haut de gamme de Qualcomm, un Snapdragon 8+ Gen 1, accompagné de 8 à 16 Go de RAM et de 128 Go à 1 To selon les versions.

Côté écran, l'appareil dispose d'une dalle AMOLED 6,74″ en FHD+ (2772 x 1240 px) 144 Hz affichant une luminosité maximale de 1400 nits. L'écran est compatible HDR10+ et arbore un ratio 20: 9. La partie photo est assuré par un triple capteur composé d'un objectif principal de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm, OIS), d'un ultra grand-angle de 8 MP (112°, 1/4.0″, 1.12µm) et d'un microscope de 2 MP (et un capteur 16 MP pour les selfies).

Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise, Realme a annoncé les différentes variantes disponibles :

8 Go de RAM et 128 Go

12 Go de RAM et 256 Go

16 Go de RAM et 256 Go

16 Go de RAM et 1 To

Le smartphone sera proposé dans deux coloris : Blanc et Noir. Quant aux prix, nous avons uniquement le tarif du modèle de base : 649 dollars (nous attendons le prix en euros).