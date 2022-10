Le OnePlus 11 se passera-t-il de modèle Pro en 2023 ?

Le prochain téléphone de OnePlus devrait être nommé le OnePlus 11. Une donnée qui pourrait paraître anodine, mais pas tant que ça. L’année 2022 a été marquée par l’absence de modèle OnePlus 10, qui avait laissé la place à un OnePlus 10 Pro et un OnePlus 10T.

OnePlus est bien parti pour devenir la marque la plus difficile à suivre en termes d’appellation de smartphone. Le prochain modèle, qu’on suppose être le OnePlus 11 Pro, serait tout simplement nommé OnePlus 11. C’est Max Jambor, toujours bien informé, qui nous vend la mèche : il n’y aurait qu’un OnePlus 11 au premier trimestre 2023, pas de Pro :

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

« Le prochain modèle de OnePlus Pro est nommé OnePlus 11. »

Cela paraît anecdotique comme ça, mais ça traduit une certaine confusion chez le constructeur en termes d’appellation.

OnePlus ne sait-il plus sur quel pied danser ?

Traditionnellement, OnePlus sort trois téléphones haut de gamme dans l’année. Nous avons le modèle classique et le modèle Pro, dévoilés en même temps, puis quelques mois plus tard le modèle T, qui veut combiner le meilleur des deux. Le fait est que la dernière fois que ce schéma a été appliqué, c’était en 2020 avec la génération 8. En 2021, OnePlus n’a sorti que le 9 et le 9 Pro, faisant l’impasse sur le 9T. Pour cette génération 10, c’est encore plus confus.

Nous n'avons eu le droit qu’à un modèle OnePlus 10 Pro, pas de modèle 10. Pourquoi ne pas l’avoir simplement nommé OnePlus 10 ? Mystère. Plus tard, la marque a sorti un modèle 10T, qui reprenait les grandes lignes de ce Pro. Bref, il y a de quoi s’y perdre !

L’année 2023 devrait être similaire en termes de sortie, avec dans un premier temps un unique modèle… qui n’embarquerait pas la dénomination Pro. Jambor précise qu’il devrait bénéficier d'une fiche technique ultra haut de gamme, comme le fait un Pro, mais sans le nom qui va avec. Un seul produit devrait voir le jour dans un premier temps (premier trimestre 2023). Quoi qu’il en soit, nous suivrons avec beaucoup d’intérêt l’actualité autour de ce nouveau produit. On espère un bon téléphone, bien sûr, mais aussi un photophone très convaincant. La marque a fait beaucoup d’efforts depuis la génération 9, mais il reste encore du travail pour tutoyer Samsung, Apple et Google en la matière. Peut-être ce OnePlus 11 nous étonnera-t-il ?