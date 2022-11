OnePlus 11 : le smartphone ne devrait pas faire aussi bien que ses rivaux en photo

Alors qu’on s’attend à ce que OnePlus lance un nouveau smartphone haut de gamme d’ici seulement quelques semaines, la fiche technique de l’appareil est désormais presque entièrement connue.

Cette année, OnePlus ne dévoilera vraisemblablement pas de OnePlus 11 Pro, mais bien un OnePlus 11 classique. Ce dernier sera évidemment propulsé par la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2, que Qualcomm présentera le 15 novembre prochain, mais c’est surtout sur la partie photo que le fabricant chinois a apporté le plus de changements.

Il y a quelques semaines, nous apprenions grâce au leaker OnLeaks que le prochain OnePlus 11 misera sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 32 MP offrant un zoom optique 2X. OnePlus va donc totalement bouleverser la fiche technique de son smartphone côté photo.

Le OnePlus 11 Pro ne sera pas une révolution en photo

Alors que la plupart des smartphones concurrents tels que le Oppo Find X6 Pro, le Xiaomi 13 Ultra, le Honor Magic 5 Ultimate ainsi que le Vivo X90 Pro+ vont tous être équipés d’un capteur principal de 1 pouce, le OnePlus 11 devrait se contenter d’un capteur beaucoup plus petit.

Le leaker Digital Chat Station nous apprend que le OnePlus 11 profitera d’un capteur principal de 50 MP IMX890. D’une taille de 1/1,56 pouce, ce dernier succède au très populaire IMX766. Pour l’ultra grand-angle, OnePlus utilisera un capteur de 48 MP IMX581, qui devrait être une amélioration par rapport au Samsung JN1 de la génération précédente. Enfin, pour le téléobjectif, on retrouvera une caméra de 32 MP IMX709, la même qui est utilisée pour le capteur selfie du Oppo Reno 8.

En plus d’utiliser un capteur principal plus petit que sur le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 11 va également se contenter d’un zoom optique 2X, contre 3.3X sur le modèle précédent. Cette nouvelle itération ne s’annonce donc pas comme une révolution, et il faudra probablement vous tourner vers la concurrence si vous souhaitez un excellent smartphone pour la photo et la vidéo. Néanmoins, comme chaque année, le OnePlus 11 sera très probablement un excellent rapport qualité-prix, et ravira les utilisateurs qui cherchent un appareil haut de gamme à un prix compétitif.